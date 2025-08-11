Keresés

Láncreakció

Láncreakció –Zelenszkij is részt akar venni a Trump-Putyin találkozón + videó

2025. augusztus 11., hétfő 14:00 | HírTV

Az adás első felében Kosztúr András, a XXI. Század Intézet vezető kutatója, majd a folytatásban Vukics FErenc katonai szakértő és Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője volt a vendég. A műsort Nádori Teodóra vezette.

  • Láncreakció –Zelenszkij is részt akar venni a Trump-Putyin találkozón + videó

Az adás témái:

Zelenszkij is részt akar venni a Trump-Putyin találkozón.

Területcserére is sor kerülhet az amerikai elnök szerint.

A NATO folytatja a fegyverszállítást Ukrajnának az orosz-amerikai csúcstalálkozótól függetlenül.

Szinte mindkét oldalról lehetetlennek tűnnek azok a vállalások, amelyeket az Európai Unió nevében Ursula von der Leyen bizottsági elnök ígért Trumpnak az amerikai vámalku létrejöttéért cserébe.

A Makronóm Intézet arra hívja fel a figyelmet, hogy bár Európa látszólag elkerült egy kereskedelmi háborút az Egyesült Államokkal, ez a diplomáciai siker egy sokkal mélyebb és veszélyesebb problémára irányítja a figyelmet: az európai villamosenergia-piac elavult és hibás működésére.

Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az EU-t, ha nem tartja be az ígéreteit.

Mintegy 90 ország ellen léptek életbe egyszerre a Trump által megállapított vámok augusztus 7-én, eszkalálva ezzel egy globális kereskedelmi háborút, amely következményeiben mind a megtámadottakra, mind a támadóra súlyos hatással lesz.

Örményország és Azerbajdzsán történelmi békeszerződést írt alá a Fehér Házban pénteken, amerikai közvetítéssel véget vetve a csaknem négy évtizedes területi konfliktusnak.

Nagyszabású dróntámadás érte a szaratovi olajfinomítót Oroszországban, ahol tűz ütött ki.

 

Teljes adás:

 Szokatlan incidens zavarta meg a franciaországi Gravelines atomerőmű működését: medúzák tömege akadályozta a hűtőrendszer vízszivattyúit, ami miatt hétfőn négy blokkot is le kellett állítani. Az EDF áramszolgáltató szerint a létesítmény, a személyzet és a környezet biztonságban van, de a történtek komoly figyelmet irányítanak az atomerőművek környezeti kihívásaira.

