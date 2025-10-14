Láncreakció – Milyen helyet foglal el Trump globális konfliktusok lezárására vonatkozó víziójában a közel-keleti béke? + videó

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó

Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó

Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén

Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Kartellgyanú miatt legalább ötven mexikói politikus vízumát visszavonta az Egyesült Államok. A lépés a feltételezett politikai szövetségesek és a drogkartellek elleni amerikai kormányzati akció része.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Láncreakció – Tovább gyűrűzik a politikai válság Franciaországban + videó Az adás vendége Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója, Vukics Ferenc katonai szakértő és Mihálovics Zoltán a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.

Láncreakció – Megszületett a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között + videó Az adás vendége Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője és Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docense, Kusai Sándor volt pekingi nagykövet és Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő volt. A műsort Nádori Teodóra és Udvari Anna vezette.