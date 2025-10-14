Keresés

Láncreakció

Láncreakció – Milyen helyet foglal el Trump globális konfliktusok lezárására vonatkozó víziójában a közel-keleti béke? + videó

2025. október 14., kedd 14:00 | HírTV

Az adás vendége Kovács Tamás, az NKE tanszékvezető egyetemi docense, Sayfo Omar a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője és zoomon kapcsoltuk Jeruzsálemből Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját. volt.

  • Láncreakció – Milyen helyet foglal el Trump globális konfliktusok lezárására vonatkozó víziójában a közel-keleti béke? + videó

A tartalomból:

  • Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.
  • Az aláírási ceremóniát követő nemzetközi sajtótájékoztatón Trump sorra méltatta a meghívott állam- és kormányfőket, majd külön is kiemelte Orbán Viktorról, aki a csúcstalálkozó egyik díszvendége volt.
  • Donald Trump egyes vezetőkhöz fordulva méltatta őket a gázai békemegállapodás támogatásában játszott szerepükért.
  • Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy Franciaország „különleges szerepet” fog játszani Gáza kormányzásában, együttműködve a Palesztin Hatósággal.
  • Hétfőn a Hamász átadta az utolsó húsz, még életben lévő izraeli túszt a Vöröskeresztnek, továbbá négy elhunyt izraeli fogoly holttestét is, csaknem 2000 palesztin fogolyért cserébe.
  • Megkezdődött a gázai békemegbeszélések második szakasza – szögezte le Donald Trump Sarm es-Sejkben, miután egyeztetett Egyiptom elnökével.
  • Az Egyesült Államok kész megállapodást kötni Iránnal, amint Teherán készen áll rá – jelentette ki Donald Trump az izraeli parlamentben tartott beszédében.
  • Előzetes megállapodást kötött egymással Szíria új elnöke és a kurd milícia vezetője a harcosok integrálásáról az állami hadseregbe.

 Teljes adás:

