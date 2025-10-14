Láncreakció – Milyen helyet foglal el Trump globális konfliktusok lezárására vonatkozó víziójában a közel-keleti béke? + videó

A tartalomból:
- Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.
- Az aláírási ceremóniát követő nemzetközi sajtótájékoztatón Trump sorra méltatta a meghívott állam- és kormányfőket, majd külön is kiemelte Orbán Viktorról, aki a csúcstalálkozó egyik díszvendége volt.
- Donald Trump egyes vezetőkhöz fordulva méltatta őket a gázai békemegállapodás támogatásában játszott szerepükért.
- Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy Franciaország „különleges szerepet” fog játszani Gáza kormányzásában, együttműködve a Palesztin Hatósággal.
- Hétfőn a Hamász átadta az utolsó húsz, még életben lévő izraeli túszt a Vöröskeresztnek, továbbá négy elhunyt izraeli fogoly holttestét is, csaknem 2000 palesztin fogolyért cserébe.
- Megkezdődött a gázai békemegbeszélések második szakasza – szögezte le Donald Trump Sarm es-Sejkben, miután egyeztetett Egyiptom elnökével.
- Az Egyesült Államok kész megállapodást kötni Iránnal, amint Teherán készen áll rá – jelentette ki Donald Trump az izraeli parlamentben tartott beszédében.
- Előzetes megállapodást kötött egymással Szíria új elnöke és a kurd milícia vezetője a harcosok integrálásáról az állami hadseregbe.
