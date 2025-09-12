Keresés

2025. 09. 12. Péntek
Láncreakció – Ursula Von der Leyen kijelentette: Európa háborúban áll + videó

2025. szeptember 12., péntek 14:00 | HírTV
Ursula von der Leyen Orbán Viktor Európai Parlament Emmanuel Macron Háború Ukrajnában Charlie Kirk

Az adás vendége Kiss Rajmundot, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, valamint Kusai Sándor, volt pekingi nagykövet és Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő volt.

A tartalomból:

Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben tartott beszédében kategorikusan kijelentette, hogy Európa háborúban áll.

Orbán Viktor ma reggel a szokásos pénteki rádióinterjúban azt mondta: “Ezek a hölgyek és urak a fülünknél, a grabancunknál fogva bele akarnak minket vonni a háborúba, ellen kell állnunk."

Ursula Von der Leyen ellen újabb bizalmatlansági indítványokat kezdeményeznek.

Amerikában meggyilkolták Charlie Kirk jobboldali aktivistát egy utahi egyetemen tartott előadása közben.

Nagyon hasonlít a merénylet a Donald Trump ellen elkövetett támadásokhoz az elnökválasztási kampány idején.

Az Európai Parlament plenáris ülésén sok képviselő kezdeményezte, hogy egy perces néma felállással fejezzék ki együttérzésüket a hátrahagyott családdal és tiltakozzanak az elfogadhatatlan erőszak ellen. A parlament elnöke, Roberta Metsola nem engedélyezte a néma megemlékezést.

 Lengyelország kérésére péntekre összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt – közölte a varsói külügyminisztérium.

Az Egyesült Királyság elfogó drónok gyártásába kezd, hogy segítsen Ukrajnának védekezni az orosz légi támadások ellen.

Radikális változásokat ígér az új francia miniszterelnök. Emmanuel Macron kedden Sébastien Lecornut, a fegyveres erők eddigi miniszterét nevezte ki az ország új miniszterelnökévé, miután a francia kormány megbukott a bizalmi szavazáson.

 

 

Teljes adás:

Kapcsolódó tartalmak

