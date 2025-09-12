Láncreakció – Ursula Von der Leyen kijelentette: Európa háborúban áll + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben tartott beszédében kategorikusan kijelentette, hogy Európa háborúban áll.

Orbán Viktor ma reggel a szokásos pénteki rádióinterjúban azt mondta: “Ezek a hölgyek és urak a fülünknél, a grabancunknál fogva bele akarnak minket vonni a háborúba, ellen kell állnunk."

Ursula Von der Leyen ellen újabb bizalmatlansági indítványokat kezdeményeznek.

Amerikában meggyilkolták Charlie Kirk jobboldali aktivistát egy utahi egyetemen tartott előadása közben.

Nagyon hasonlít a merénylet a Donald Trump ellen elkövetett támadásokhoz az elnökválasztási kampány idején.

Az Európai Parlament plenáris ülésén sok képviselő kezdeményezte, hogy egy perces néma felállással fejezzék ki együttérzésüket a hátrahagyott családdal és tiltakozzanak az elfogadhatatlan erőszak ellen. A parlament elnöke, Roberta Metsola nem engedélyezte a néma megemlékezést.

Lengyelország kérésére péntekre összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt – közölte a varsói külügyminisztérium.

Az Egyesült Királyság elfogó drónok gyártásába kezd, hogy segítsen Ukrajnának védekezni az orosz légi támadások ellen.

Radikális változásokat ígér az új francia miniszterelnök. Emmanuel Macron kedden Sébastien Lecornut, a fegyveres erők eddigi miniszterét nevezte ki az ország új miniszterelnökévé, miután a francia kormány megbukott a bizalmi szavazáson.

Teljes adás: