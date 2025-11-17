Megosztás itt:

A tartalomból:

Európa öt vezető katonai hatalma Berlinben tárgyalt a többi közt Ukrajnáról és a védelmi kiadásokról.

A lengyel védelmi miniszter kijelentette, hogy Európa biztonsági vonala az orosz-ukrán frontvonalon húzódik, nem először halljuk ezt mondatot, Boris Pistorius uniós biztos is azt mondta, hogy Ukrajna jelenti Európa első védelmi vonalát.

A német Bundestag költségvetési bizottsága jóváhagyta az ország 2026-os állami költségvetésének tervezetét, amelyben 11,5 milliárd eurót különítettek el Ukrajna támogatására.

Görögország és Ukrajna aláírt egy új gázmegállapodást, papíron ez biztosítaná 2026 első negyedévére az Egyesült Államokból származó LNG importját Ukrajna számára.

Ha nem sikerül gyorsan megoldani a finanszírozást, Ukrajna elesik, értesült a Handelsblatt biztonsági forrásokból.

Ukrajna stratégiai vereség felé halad, írja a német Bild katonai elemzője.

Új katonai besorozási tervet fogadott el a német parlament.

Az olasz La Verita interjút közölt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, amelyet a Corriere della Sera korábban nem volt hajlandó kiadni.„Hisszük, hogy az olvasóknak joguk van még a vitatott véleményeket is meghallani, hogy kialakíthassák a sajátjukat” – írja az újság.

