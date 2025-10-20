Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Láncreakció

Láncreakció – Trump sürgette Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására + videó

2025. október 20., hétfő 14:00 | HírTV

Az adás vendége Dócza Edith, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, Csizmadia Tamás a Makronóm Intézet elemzője és zoomon kapcsoltuk Jeruzsálemből Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója volt.

  • Láncreakció – Trump sürgette Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására + videó

A tartalomból:

The Guardian: Orbán Viktor magyar miniszterelnök továbbra is gátolja Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait, miközben Európa a második világháború óta legveszélyesebb helyzetével néz szembe.

Európa „a második világháború óta a legnehezebb és legveszélyesebb helyzetben” van – mondta Mette Frederiksen dán miniszterelnök az Európai Unió vezetőinek koppenhágai találkozóján.

The Guardian: A Nyugat tehetetlen, kimarad a béketárgyalásokból, kispadoztatják Brüsszelt.

A brit médium szerint „Orbán Viktor a liberális értékek elleni fellépést büszkén viseli”, és Magyarország késlelteti az EU Oroszországgal szembeni szankcióit, miközben fenntartja függőségét az orosz olajtól és gáztól.

Kemény hangú tárgyalás volt Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között pénteken Washingtonban: az amerikai elnök sürgette ukrán elnököt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a Hamász által a tűzszüneti megállapodás „nyilvánvaló megsértése” miatt indított légitámadások után újra életbe lépteti a gázai fegyverszünetet – írja a BBC.

 

Teljes adás:

További híreink

Egy nemzedék hangja némult el – meghalt a Nemzet Művésze

Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen

Teljes sokk: Varga Miklós Joe szakított a feleségével – Csak a Borsnak szólalt meg!

Sorkatonaság: a globalista háborús terv része

Hivatalos: botrányos szakításuk után újra összejöttek a TV2 sztárjai

Verstappenéket súlyosan megbüntették az Amerikai Nagydíj futama után

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

Durván földbe döngölték Szoboszlaiékat az elveszített rangadó után

Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó

További híreink

A héten ismét olcsóbbá válik a tankolás

Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó

Két tűz közé kerültek a dohányosok

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
4
„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot
5
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
6
Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó
7
Két tűz közé kerültek a dohányosok
8
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
9
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
10
Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!