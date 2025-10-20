Láncreakció – Trump sürgette Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

The Guardian: Orbán Viktor magyar miniszterelnök továbbra is gátolja Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait, miközben Európa a második világháború óta legveszélyesebb helyzetével néz szembe.

Európa „a második világháború óta a legnehezebb és legveszélyesebb helyzetben” van – mondta Mette Frederiksen dán miniszterelnök az Európai Unió vezetőinek koppenhágai találkozóján.

The Guardian: A Nyugat tehetetlen, kimarad a béketárgyalásokból, kispadoztatják Brüsszelt.

A brit médium szerint „Orbán Viktor a liberális értékek elleni fellépést büszkén viseli”, és Magyarország késlelteti az EU Oroszországgal szembeni szankcióit, miközben fenntartja függőségét az orosz olajtól és gáztól.

Kemény hangú tárgyalás volt Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között pénteken Washingtonban: az amerikai elnök sürgette ukrán elnököt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a Hamász által a tűzszüneti megállapodás „nyilvánvaló megsértése” miatt indított légitámadások után újra életbe lépteti a gázai fegyverszünetet – írja a BBC.

Teljes adás: