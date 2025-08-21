Keresés

2025. 08. 21. Csütörtök
Vezércikk

Láncreakció

Láncreakció – Trump diplomáciai megoldásainak része lehet a gázai palesztinok befogadása afrikai országokba + videó

2025. augusztus 21., csütörtök 14:24 | HírTV

Az orosz és az amerikai érdekeltségek is egyre erősebben jelennek meg Afrikában. Vendégünk volt Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő és Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója.

Zajlanak az előkészületek a Putyin-Zelenszkij találkozó megszevezésére, közben diplomáciai üzengetés is folyik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reflektált ma reggel arra a felvetésre, mely szerint Budapesten kellene találkoznia Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a háború lezárásáról egyeztessen. Zelenszkij azt írta: "Hát ez kihívás lenne."

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: Magyarország örömmel biztosít helyszínt az ukrajnai béketárgyalásokhoz, mivel hazánk az egyetlen olyan ország ma Európában, amely egyszerre tud kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is.

A témában Dócza Edithet, a Migrációkutató Intézet szakértőjét kérdezte a műsorvezető, Nádori Teodóra. 

Továbbá a tartalomból: 

Egyes elképzelések szerint a gázai lakosságot különböző afrikai országokba telepíthetnék, hamarosan megindul a teljeskörű izraeli offenzíva Gázavárosban. Akik pedig a kérdésekre válaszolnak: Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő és Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója.

Lássuk, mi a terv a palesztin lakosság esetében, ami Afrikát illeti.

Teljes adás: 

