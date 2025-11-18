Láncreakció – Történelmi szándéknyilatkozatot írt alá hétfőn Párizsban Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Orbán Viktor levelet kapott Ursula von der Leyentől, hogy Magyarország is küldjön még több pénzt Ukrajnának, mert sok pénz hiányzik a finanszírozásukhoz.

Idő előtt született meg a megállapodás az Európai Parlament és a Tanács között a 2026-ra vonatkozó költségvetésről, amelyet a korábbi csökkentési javaslatok ellenére sikeresen bővítettek a parlamenti tárgyalók, 200 milliárd euróra.

Orbán Viktor szerint Európa ma már nyíltan a háborús logika felé sodródik, miközben Brüsszel a háborús gazdaság kiépítését sürgeti – a miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a békét és a nemzeti gazdasági érdekeket helyezi előtérbe.

Idén biztosan nem lesz vége az ukrajnai háborúnak, leghamarabb is 2026 februárjában, márciusában folytatódhatnak a béketárgyalások – jelentette ki Alexander Stubb, Finnország elnöke.

A Lengyel Fegyveres Erők Vezérkari Főnöke, Wiesław Kukuła tábornok kijelentette, hogy országa gyakorlatilag „háború előtti állapotban” van – tájékoztat a Rzecz Pospolita.

A háború után az ukrán hadsereg fogja védeni Európát, és több országban is telepítésre kerülhet, jelentette ki az unió védelmi biztosa.

Történelmi szándéknyilatkozatot írt alá hétfőn Párizsban Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron.

Észtország úgy döntött, hogy 3,5 millió eurót biztosít Ukrajnának Starlink műholdrendszerek vásárlására.

Az ukrán veteránok szerint a NATO nem áll készen a háborúra Oroszországgal, amely egyre inkább a drónok harcává válik.

