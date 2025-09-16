Láncreakció – Tíz éve migránsok százai rohamozták meg Magyarország déli határát Röszkénél + videó

Megosztás itt:

Tíz éve ezen a napon migránsok százai rohamozták meg Magyarország déli határát Röszkénél.

Hogyan változtak a kérdések 2015 óta? Ugyanolyan típusú bevándorlásról van szó, vagy más bevándorlási útvonalakról?

Az elmúlt évek eseményei rávilágítottak a gazdasági migránsok és a menedékkérők közötti különbségre. Az NGOk és a baloldali politikusok szerint mindenki, aki érkezik, menedékkérő.

"Meg tudjuk csinálni.” Így nyilatkozott Angela Merkel kancellár tíz éve, amikor több százezer menekült érkezett Szíriából és más országokból Németországba.

A francia statisztikai adatain alapuló modell szerint Franciaországban 2050-re jelentős demográfiai változás következhet be: az országban a születések többsége nem európai származású lehet.

A szombati londoni bevándorlásellenes tüntetés, amelyen a szervezők várakozásait és a hatóságok minimalizáló nyilatkozatait meghaladó számú ember vett részt, jelentős politikai fordulópontot jelent Nagy-Britanniában.

Teljes adás: