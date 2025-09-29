Láncreakció – Teszteli Putyin a Nyugatot, ha az ő drónjai repülnek be vagy az Ukránok akarnak háborús okot kicsikarni? + videó

Megosztás itt:

Dánia a jövő héten betiltja az összes polgári drónrepülést a területe felett, hogy biztosítsa az EU-csúcstalálkozó biztonságát, ahol a kormányfők Koppenhágában találkoznak – közölte a közlekedési minisztérium kedden.

Teszteli Putyin a Nyugatot, ha az ő drónjai repülnek be? Vagy az Ukránok akarnak háborús okot kicsikarni?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elrendelte, hogy az ukrán hadsereg adjon „megfelelő választ” egy esetlegesen megismétlődő, Magyarország felől érkező drónbehatolásra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter reagálásában a helyzetet az ukrán elnök „magyarellenességének” tudta be, miközben a Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy magyar katonai drónok nem hatoltak be Ukrajnába.

Az Egyesült Államok megkezdi egy közös katonai kiképzőközpont építését Alaszkában.

Egyre növekszik az amerikai-NATO-orosz biztonsági dilemma az Antarktiszon.

Sarkvidéki vizeken két hét alatt elérhetővé válhat Európa egy kelet-kínai kikötőből.

Teljes adás: