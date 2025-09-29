Keresés

Láncreakció

Láncreakció – Teszteli Putyin a Nyugatot, ha az ő drónjai repülnek be vagy az Ukránok akarnak háborús okot kicsikarni? + videó

2025. szeptember 29., hétfő 14:00 | HírTV
drónok légtérsértés Oroszország Haraszti Gyula Háború Ukrajnában Mihálovics Zoltán Szilvási Simon

Az adás vendége Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet újságírója, majd a folytatásban Mihálovics Zoltán a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője és Szilvási Simon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója volt.

  • Láncreakció – Teszteli Putyin a Nyugatot, ha az ő drónjai repülnek be vagy az Ukránok akarnak háborús okot kicsikarni? + videó

A tartalomból:

Dánia a jövő héten betiltja az összes polgári drónrepülést a területe felett, hogy biztosítsa az EU-csúcstalálkozó biztonságát, ahol a kormányfők Koppenhágában találkoznak – közölte a közlekedési minisztérium kedden.

Teszteli Putyin a Nyugatot, ha az ő drónjai repülnek be? Vagy az Ukránok akarnak háborús okot kicsikarni?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elrendelte, hogy az ukrán hadsereg adjon „megfelelő választ” egy esetlegesen megismétlődő, Magyarország felől érkező drónbehatolásra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter reagálásában a helyzetet az ukrán elnök „magyarellenességének” tudta be, miközben a Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy magyar katonai drónok nem hatoltak be Ukrajnába.

Az Egyesült Államok megkezdi egy közös katonai kiképzőközpont építését Alaszkában.

Egyre növekszik az amerikai-NATO-orosz biztonsági dilemma az Antarktiszon.

Sarkvidéki vizeken két hét alatt elérhetővé válhat Európa egy kelet-kínai kikötőből.

 

Teljes adás:

