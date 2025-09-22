Keresés

2025. 09. 22. Hétfő
Láncreakció

2025. szeptember 22., hétfő 13:00 | HírTV

Az adásban Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője beszélt a felvetett témákról. A műsort Nádori Teodóra vezette.

  • Láncreakció – Terrorcselekmények elkövetésére buzdít az Iszlám Állam Európában sajtóinformációk szerint + videó

A tartalomból:

Az Iszlám Állam arab nyelvű csatornáin sajtóinformációk szerint felszólította a muszlimokat, hogy minden lehetséges eszközzel gyilkolják meg a „keresztényeket és zsidókat” az Egyesült Államokban és Európában, különös tekintettel Franciaországra - ezt írta meg a Le Figaro az al-Naba hírügynökségtől a Terrorizmus Elemző Központja által megszerzett információk alapján.

Nagy-Britanniában a baloldali Munkáspárt kormánya megvédi a saría bíróságokat. Sarah Sackman, a bíróságokért és jogi szolgáltatásokért felelős államminiszter egyértelműen kiállt a saria-bírósáfok működési joga mellett.

Több ezren vonultak szombaton az utcákra Hágában, hogy a holland migrációs politika ellen tiltakozzanak.

Németországban és Ausztriában is fényűző lakásokat kapnak a migránsok. Németországban egy komplett iparág épült a menekültek ellátására.

A  NATO-nak szükség esetén le kell lőnie az orosz repülőgépeket – mondta a cseh elnök. Petr Pavel cseh elnök felszólította a NATO erőit, hogy sokkal határozottabb álláspontot képviseljenek Oroszország tagállamok légterébe történő ismételt behatolásaival szemben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt héten szerdán kijelentette, hogy az orosz drónok lengyelországi behatolása miatt Európának közös légvédelmi rendszert és hatékony légpajzsot kell létrehoznia.

 

Teljes adás:

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

 Ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot – fogalmazott Orbán Balázs annak kapcsán, hogy kitudódott, a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.

