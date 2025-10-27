Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 27. Hétfő Szabina napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver hangoló

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Láncreakció

Láncreakció – Rómában folytatódik Orbán Viktor békemissziója + videó

2025. október 27., hétfő 14:00 | HírTV

Az adás vendége Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója, Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet elemzője és Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő volt. A műsort Yann Caspar vezette.

  • Láncreakció – Rómában folytatódik Orbán Viktor békemissziója + videó

A tartalomból:

Orbán Viktor Rómából jelentkezett be. A kormányfőt a pápa fogadja és találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Folytatódik Orbán Viktor békemissziója.

Az ukrán háború véget vető „diplomáciai megoldás” a láthatáron, állítja az orosz követ Kirill Dmitriev, Putyin elnök különleges képviselője szombaton Floridában találkozik Trump követével, Steve Witkoffal.

Donald Tusk figyelmeztet a Nord Stream 2 helyreállítására irányuló nyomás ellen.

Az EU-tagállamoknak több tízmilliárd eurónyi közös adósság felvételére lehet szükségük egy „B terv” részeként, hogy Ukrajna talpon maradjon, miután Belgium az EU csúcson elutasította azt a tervet, hogy Oroszország befagyasztott eszközeit pénzügyi mentőövként használják Kijev számára – állítja három uniós diplomata.

Volodymyr Zelensky köszönetet mond Franciaországnak, amely további Mirage harci repülőgépeket és légvédelmi rakétákat fog szállítani Ukrajnának.

Donald Trump hét hadihajót küldött a Karib-tengerre és egyet a Mexikói-öbölbe a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében.

A német pénzügyminisztérium szerint Berlin felajánlotta, hogy átvállalja a Németországban állomásozó amerikai katonai alkalmazottak fizetését, mivel Washingtonban továbbra is tart a kormányzati leállás.

 

Teljes adás:

További híreink

Látta már Orbán Viktor fotóit a Békemenetről?

Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja

Házasság első látásra Geri kitálalt, ilyen valójában Miló Viki

Exkluzív: a Magyar Nemzetnek nyilatkozott a svéd EU-ügyi miniszter Putyinról és a szankciókról

Gyászol Hollywood: Meghalt a világ legszebb fiújának tartott színésze

Reagált Kerkez Milos, miután bűnbak lett Liverpoolban, ahol válságról beszélnek

Kampánybeszédnek is kevés volt: A Nézőpont Intézet megsemmisítette Magyar Péter unalmas parádéját

Vinícius Júnior balhéjáról is beszélt Xabi Alonso a győztes el Clásico után

Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!

További híreink

Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!

Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata

Szijjártó Péter kemény üzentet küldött Donald Tusknak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja
2
Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó
3
Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó
4
Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban
5
Magyar Péter embere bedarálna mindent az egészségügyben + videó
6
A Vatikánban folytatja békemisszióját Orbán Viktor + videó
7
Szijjártó Péter kemény üzentet küldött Donald Tusknak
8
Két külön világ volt a kormánypártok méltóságteljes eseménye és Magyar Péter híveinek vonulása + videó
9
Háború Ukrajnában – Innen szerez Ukrajna újabb forrásokat a háború finanszírozásához + videó
10
A vatikáni találkozók után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!