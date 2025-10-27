Láncreakció – Rómában folytatódik Orbán Viktor békemissziója + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Orbán Viktor Rómából jelentkezett be. A kormányfőt a pápa fogadja és találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Folytatódik Orbán Viktor békemissziója.

Az ukrán háború véget vető „diplomáciai megoldás” a láthatáron, állítja az orosz követ Kirill Dmitriev, Putyin elnök különleges képviselője szombaton Floridában találkozik Trump követével, Steve Witkoffal.

Donald Tusk figyelmeztet a Nord Stream 2 helyreállítására irányuló nyomás ellen.

Az EU-tagállamoknak több tízmilliárd eurónyi közös adósság felvételére lehet szükségük egy „B terv” részeként, hogy Ukrajna talpon maradjon, miután Belgium az EU csúcson elutasította azt a tervet, hogy Oroszország befagyasztott eszközeit pénzügyi mentőövként használják Kijev számára – állítja három uniós diplomata.

Volodymyr Zelensky köszönetet mond Franciaországnak, amely további Mirage harci repülőgépeket és légvédelmi rakétákat fog szállítani Ukrajnának.

Donald Trump hét hadihajót küldött a Karib-tengerre és egyet a Mexikói-öbölbe a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében.

A német pénzügyminisztérium szerint Berlin felajánlotta, hogy átvállalja a Németországban állomásozó amerikai katonai alkalmazottak fizetését, mivel Washingtonban továbbra is tart a kormányzati leállás.

Teljes adás: