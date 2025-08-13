Láncreakció – Putyin alaszkai látogatása győzelem a Kreml számára, véli Zelenszkij + videó

Megosztás itt:

Zelenszkij Berlinbe utazik, hogy videokonferencián vegyen részt Donald Trump-pal.

Zelenszkij felszólítja szövetségeseit, hogy legyenek óvatosak az Oroszország részéről fennálló „megtévesztés” kockázatával kapcsolatban.

Ukrajnában a orosz hadsereg áttörése a Donyeck régióban aggodalmat kelt a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt.

Zelenszkij kizárja az ukrán erők kivonását a Donbasszból.

Putyin alaszkai látogatása győzelem a Kreml számára, véli Zelenszkij.

Ukrajna provokációt készít elő a augusztus 15-re tervezett orosz-amerikai tárgyalások meghiúsítására.

A Financial Times szerint az európai fegyvergyárak az ukrajnai háború előttinél háromszor gyorsabb ütemben fejlődnek.

Valery Revenko, a belarusz védelmi miniszter nemzetközi katonai együttműködési tanácsadója, aggodalmát fejezte ki a NATO reakciója kapcsán a közelgő belarusz-orosz stratégiai katonai gyakorlatra, a Zapad 2025-re.

A múlt pénteken Washingtonban aláírt megállapodás-tervezet szerint Örményország és Azerbajdzsán „vállalja, hogy véglegesen megszüntet minden konfliktust, kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatokat létesít, valamint tiszteletben tartja a másik fél szuverenitását és területi integritását”.

Az Örményország és Azerbajdzsán közötti megállapodás egyik célja egy tranzitfolyosó megnyitása a Dél-Kaukázuson keresztül.

