Láncreakció

Láncreakció – Pénteken találkozhat Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin + videó

2025. november 26., szerda 14:00 | HírTV

Az adás vendége Kertész Dávid, a Pesti Srácok újságírója, Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője és Horváth Marcell, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt.

  • Láncreakció – Pénteken találkozhat Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin + videó

A tartalomból:

 CBS: Elfogadhatták az ukránok az átdolgozott amerikai béketervet.

Donald Trump: Nincs határidő a tárgyalások befejezésére.

A Kreml megerősítette: Steve Witkoff amerikai küldött jövő héten Moszkvába látogat.

Pénteken találkozhat Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin.

Brit miniszterelnök: Robosztus garanciák kellenek az ukrajnai békéhez.

Mark Rutte NATO főtitkár úgy véli, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háború 2025 vége előtt véget érhet.

Digitális pénznemet vezetne be az Európai Központi Bank.

A kereskedelmi háborúk közepette Washington lépéseket tesz a dollár dominanciájának megerősítésére. 

Reuters: Az amerikai elnök családja csak 2025 első felében több, mint 800 millió dollárt keresett kriptovaluta-eszközök eladásával.

 Kínai Népi Bank: Csaknem megduplázódott a digitális jüanhoz kapcsolódó fizetések értéke.

 

Teljes adás:

