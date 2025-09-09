Keresés

Láncreakció

Láncreakció – Oroszország elleni közös szankciós csomagról egyeztetnek az unió képviselői az amerikai kormánnyal. + videó

2025. szeptember 09., kedd 14:00 | HírTV
Ukrajna BRICS-országok Kötcse Orbán Viktor Franciaország Emmanuel Macron Háború Ukrajnában Kötcsei Piknik BRICS-csúcs

Az adás vendége Csepeli Réka, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója, Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője és Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet elemzője volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.

  • Láncreakció – Oroszország elleni közös szankciós csomagról egyeztetnek az unió képviselői az amerikai kormánnyal. + videó

A tartalomból:

Látványosan bukta a bizalmi szavazást François Bayrou francia miniszterelnök, aki alig kilenc hónapja lépett hivatalba.

Az Ötödik Köztársaság történetében először fordult elő, hogy egy kormány bizalmi szavazáson megbukott.

Emmanuel Macron kedden reggel találkozik a miniszterelnökkel, és a következő napokban kinevezi utódját.

Tovább szorongatják Marine Le Pent: újratárgyalás következik, Macron megint időt nyer Marine Le Pen januárban újratárgyalás elé néz Párizsban.

Orbán Viktor vasárnap Kötcsén beszélt arról, hogy az EU válsága nem elválasztható attól, hogy a vezető államok nem rendelkeznek belpolitikai stabilitással, így nem tudnak erős, egységes válaszokat adni a háború problémájára, a gazdasági válságra, a biztonságpolitikai kihívásokra.

Nem vonta meg a bizalmat Ursula von der Leyentől és az Európai Bizottságtól az Európai Parlament, miután a bizottság ellen benyújtott bizalmatlansági indítványnál nem lett meg az elfogadásához szükséges többség.

Ha az EU vezető államaiban politikai válság alakiul ki, ez okozhatja von der Leyen bukását is, és elhozhatja a Patrióták Európáját?

Oroszország elleni közös szankciós csomagról egyeztetnek az unió képviselői az amerikai kormánnyal.

Oroszország nem retten meg a szankcióktól. A Kreml szóvivője szerint a már majdnem négy éve kivetett példátlan számú szankciónak Oroszországra semmilyen hatása nem volt” – mondta Dmitrij Peszkov.

Rendkívüli BRICS-csúcsot tartottak tegnap este a nyugati szankciós lépések fokozódása miatt.

Az EU törvényhozói már arra figyelmeztetnek, hogy Ukrajna esetleges csatlakozása az Európai Unióhoz szétzilálhatja a blokk költségvetését, destabilizálhatja a mezőgazdasági ágazatot, és több pénzügyi hatalmat adhat Brüsszelnek a tagállamok rovására.

 

Teljes adás:

