Látványosan bukta a bizalmi szavazást François Bayrou francia miniszterelnök, aki alig kilenc hónapja lépett hivatalba.

Az Ötödik Köztársaság történetében először fordult elő, hogy egy kormány bizalmi szavazáson megbukott.

Emmanuel Macron kedden reggel találkozik a miniszterelnökkel, és a következő napokban kinevezi utódját.

Tovább szorongatják Marine Le Pent: újratárgyalás következik, Macron megint időt nyer Marine Le Pen januárban újratárgyalás elé néz Párizsban.

Orbán Viktor vasárnap Kötcsén beszélt arról, hogy az EU válsága nem elválasztható attól, hogy a vezető államok nem rendelkeznek belpolitikai stabilitással, így nem tudnak erős, egységes válaszokat adni a háború problémájára, a gazdasági válságra, a biztonságpolitikai kihívásokra.

Nem vonta meg a bizalmat Ursula von der Leyentől és az Európai Bizottságtól az Európai Parlament, miután a bizottság ellen benyújtott bizalmatlansági indítványnál nem lett meg az elfogadásához szükséges többség.

Ha az EU vezető államaiban politikai válság alakiul ki, ez okozhatja von der Leyen bukását is, és elhozhatja a Patrióták Európáját?

Oroszország elleni közös szankciós csomagról egyeztetnek az unió képviselői az amerikai kormánnyal.

Oroszország nem retten meg a szankcióktól. A Kreml szóvivője szerint a már majdnem négy éve kivetett példátlan számú szankciónak Oroszországra semmilyen hatása nem volt” – mondta Dmitrij Peszkov.

Rendkívüli BRICS-csúcsot tartottak tegnap este a nyugati szankciós lépések fokozódása miatt.

Az EU törvényhozói már arra figyelmeztetnek, hogy Ukrajna esetleges csatlakozása az Európai Unióhoz szétzilálhatja a blokk költségvetését, destabilizálhatja a mezőgazdasági ágazatot, és több pénzügyi hatalmat adhat Brüsszelnek a tagállamok rovására.

