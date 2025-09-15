Keresés

Láncreakció

Láncreakció – Orosz drónok sértették meg Románia légterét + videó

2025. szeptember 15., hétfő 14:00 | HírTV

Az adásban Kertész Dávid, a PestiSrácok újságírója, majd a folytatásban Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója és Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő volt a vendég. A műsort Ferkó Dániel vezette.

  • Láncreakció – Orosz drónok sértették meg Románia légterét + videó

A tartalomból:

A hétvége folyamán újabb NATO-tagállam, Románia légterét sértették meg orosz drónok. A román védelmi minisztérium közleménye szerint két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe, és figyelmeztették a Tulcea megyében, a Duna és az ukrán határ közelében élő lakosokat, hogy keressenek menedéket.

Lengyelországban szintén felszálltak a harci gépek, a lublini repülőteret pedig le is zárták orosz drónaktivitástól tartva.

Egy magas rangú NATO-tisztviselő a lengyel incidens kapcsán a Weltnek elmondta, hogy nem hiszik, hogy a drónok véletlenül léptek be a NATO légterébe, hanem szándékosan küldték oda őket.

Marco Rubio amcsi külügyminiszter: Nincs kétség afelől: a drónokat szándékosan indították útnak. A kérdés az, hogy a drónok célpontja kifejezetten Lengyelország volt-e.

A NATO keleti szárnyának biztonsága elsőrendű fontosságú, ezért a szövetség elindítja a Keleti Őrszem (Eastern Sentinel) műveletet – jelentette be Mark Rutte főtitkár pénteken Brüsszelben.

Trump készen áll szankciókat kiszabni Oroszországra, ha a NATO-tagállamok leállítják az orosz energia vásárlását.

Az Európai Unió Bírósága hatályon kívül helyezte az Európai Unió Törvényszékének 2022-es ítéletét, és megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es döntését, amely jóváhagyta a Paks II projekt állami támogatását.

Jelentősen zöldíteni kívánja áramtermelését Lengyelország, ám a szén hagyománya és nélkülözhetetlensége nem könnyíti meg ezt az utat.

Berlinben csütörtökön ötvenezer ember maradt áram nélkül, bezártak az iskolák is, miután egy szélsőbaloldali csoport két nagyfeszültségű oszlopot gyújtott fel, hogy megbénítsa az Adlershof technológiai parkot, Németország egyik legfontosabb tudományos és ipari központját.

 

Teljes anyag:

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Oroszország megfenyegette a NATO-t

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

 Hétfőn új csúcsra száguldott a Debrecenben gyárat építő kínai CATL részvényárfolyama, miután a JPMorgan felminősítette a céget, és felrobbantak a hírek a szilárdtest-akkumulátorok küszöbön álló áttöréséről. A magyar beruházás szempontjából is kulcsfontosságú vállalat ezzel megerősítette globális vezető szerepét, a befektetők pedig valósággal megrohamozták a papírjait.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

