Láncreakció – Óriási sajtóérdeklődés övezte a washingtoni amerikai-magyar csúcstalálkozót + videó

Óriási sajtóérdeklődés övezte a washingtoni amerikai-magyar csúcstalálkozót, a Bloomberg, a Reuters is élőben közvetített.

Olaszországban is a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök washingtoni találkozója volt terítéken, nagy elismeréssel írtak a lapok az eseményről.

Donald Trump a tárgyalások előtt az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatón kijelentette: "Igen, Magyarországnak nincs tengerpartja, de más európai országnak van, mégis orosz olajat és gázt vásárolnak. Ezt kell megbeszéljük."

A német sajtó szerint Orbán Viktor történelmi diplomáciai sikert aratott Washingtonban.

Vasárnap érkezett Jeruzsálembe az amerikai elnök veje és különmegbízottja is, hogy tárgyalásokat folytasson a Gázai övezet jövőjéről.

Csak idő kérdése egy újabb Irán-Izrael háború, írja a New York Times.

Szíria jelenleg nem kezd tárgyalásokat az Ábrahám-megállapodáshoz való csatlakozásról, de talán Donald Trump amerikai elnök kormánya segíthetne abban, hogy ezek a tárgyalások lehetővé váljanak, nyilatkozta szíriai elnök hétfőn a Fox Newsnak.

