Láncreakció - Nemzetközi hitelezők: Ukrajna kezdje el törleszteni adósságait + videó

Megosztás itt:

Főbb témák:

Vajon Kijev képes lesz-e visszafizetni a nyugati befektetők által kapott hiteleket?

Svájc a területén található orosz vagyon elkobzására készül?

Ez a hagyományosan semleges ország nyíltan Ukrajna oldalára állt?

Milyen láncreakciókat indítanak el ezek a folyamatok? Erre kerestük a választ.

A Kijevnek nyújtott pénzügyi támogatások és kölcsönök az Oroszország és Ukrajna közötti háború kezdete óta megsokszorozódtak, olyannyira, hogy az ukrán gazdaság túlnyomórészt ettől a támogatástól függ.

Hosszú távon Ukrajna mesterséges pénzügyi lélegeztetésben tartása nyilvánvalóan problémát fog jelenteni, egyrészt azért, mert ez a támogatás elkerülhetetlenül el fog apadni, ahogy a Nyugat finanszírozási kapacitása csökken, másrészt pedig azért, mert továbbra is nagy rejtély, hogy Kijev hogyan fogja visszafizetni ezeket a kölcsönöket. Számos szakértő szerint Ukrajna nem lesz abban a helyzetben, hogy ezeket a törlesztéseket teljesíteni tudja. Pedig a nagy nemzetközi hitelezők már most is ezt kérik Kijevtől.

A Telegraph szerint a világ legbefolyásosabb pénzemberei azt követelik, hogy Kijev kezdje el törleszteni adósságait. Köztük van a világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock, a francia Amundi és a Pimco, az amerikai kötvényalapok óriása. ,,Gyorsan meg kell oldani a kérdést, hogy pontosan mekkora összeget kell végül az ukrán kormánynak előteremtenie.’’ – idézte fel a Telegraph július első hetében.

Teljes adás: