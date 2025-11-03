Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

A tartalomból:
Kilenc ember küzd az életéért a kórházban, miután Angliában tömeges késelés történt egy vonaton.
Öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani a szír férfi Berlinben, őrizetbe vették.
Fabrice Leggeri, a Frontex volt vezetője és a Nemzeti Gyűlés európai parlamenti képviselője arról beszélt, hogy az Európai Unió elitje hatalmas nyomást gyakorolt rá, amikor megpróbálta megvédeni az EU határait a tömeges migrációval szemben.
A The Guardian adatai szerint 23 500 nemzetőrségi katona biztosítja az egész országban Trump polgári zavargások leverésére vonatkozó parancsának végrehajtását.
Október elején leállt az amerikai szövetségi kormányzat, miután a szenátus nem tudott megállapodni a költségvetésről.
Ukrajna eddigi legsúlyosabb veresége körvonalazódik Pokrovszknál, ami kulcsfontosságú ellátási és logisztikai csomópont, és amelynek elfoglalása esetén megnyílna az orosz csapatok előtt a régió további területeinek elfoglalása is – szemlézi az Unian a BBC beszámolóját.
Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat, és az elmúlt hetekben hirtelen megnőtt az országba érkező fiatal ukrán férfiak száma – számolt be a Politico.
Jövőre tíz uniós tagállamban léphet újra életbe vagy marad hatályban a sorkatonai szolgálat, miközben több országban is előkészületek folynak a fiatalok bevonására a hadseregbe.