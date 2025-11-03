Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver hangoló

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Láncreakció

Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

2025. november 03., hétfő 14:00 | HírTV

Az adás vendége Dócza Edith, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, Vukics Ferenc katonai szakértő és Stier Gábor a Moszkva tér.com főszerkesztője volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.

  • Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

A tartalomból:

Kilenc ember küzd az életéért a kórházban, miután Angliában tömeges késelés történt egy vonaton.

Öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani a szír férfi Berlinben, őrizetbe vették.

Fabrice Leggeri, a Frontex volt vezetője és a Nemzeti Gyűlés európai parlamenti képviselője arról beszélt, hogy az Európai Unió elitje hatalmas nyomást gyakorolt rá, amikor megpróbálta megvédeni az EU határait a tömeges migrációval szemben.

A The Guardian adatai szerint 23 500 nemzetőrségi katona biztosítja az egész országban Trump polgári zavargások leverésére vonatkozó parancsának végrehajtását.

Október elején leállt az amerikai szövetségi kormányzat, miután a szenátus nem tudott megállapodni a költségvetésről.

Ukrajna eddigi legsúlyosabb veresége körvonalazódik Pokrovszknál, ami kulcsfontosságú ellátási és logisztikai csomópont, és amelynek elfoglalása esetén megnyílna az orosz csapatok előtt a régió további területeinek elfoglalása is – szemlézi az Unian a BBC beszámolóját.

Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat, és az elmúlt hetekben hirtelen megnőtt az országba érkező fiatal ukrán férfiak száma – számolt be a Politico.

Jövőre tíz uniós tagállamban léphet újra életbe vagy marad hatályban a sorkatonai szolgálat, miközben több országban is előkészületek folynak a fiatalok bevonására a hadseregbe.

 

További híreink

Kiderült, lesz-e idén fehér karácsony!

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

Kőkemény retró kvíz: ha csak 5 szónak kitalálod a jelentését, jóval műveltebb vagy az átlagnál

Futótűzként terjed a neten Magyar Péter legújabb agymenése, erre senki sem számított

Szexi férfi az overál alatt – Senkit nem hagy hidegen a Megasztár műsorvezetőjének öltözködési stílusa

Gigabotrány: újabb adatbázis került ki a világhálóra, amely a Tisza kétszázezer szimpatizánsának adatait tartalmazhatja

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

A milánói vereség ellenére bizakodó a Roma edzője; Allegri elégedetlen az első félidő miatt

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

További híreink

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
2
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
3
Eldőlt, Tiszabura megint választott
4
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
5
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
6
Óriási magyar sikerek darts-ban
7
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
8
Sajtóklub – Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj + videó
9
Nigéria várja az amerikai haderőt
10
Napindító – Orbán Viktor: Lesz és szükséges a 14. havi nyugdíj + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Egyre többen követelik Macron lemondását + videó

Egyre többen követelik Macron lemondását + videó

 Adásunk első felében Csepeli Réka, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója volt a vendégünk. Később pedig érkezett hozzánk Sayfo Omar a Migrációkutató Intézet kutatásvezetője és Zoomon kapcsoltuk Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!