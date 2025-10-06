Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Láncreakció

Láncreakció – Múlt pénteken hivatalosan is megnyitották a Budapest–Belgrád vasútvonal szerb szakaszát + videó

2025. október 06., hétfő 14:00 | HírTV

Az adás vendége Bernáth Tamás Nyugat-Balkán szakértő az MCC-től és Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.

  • Láncreakció – Múlt pénteken hivatalosan is megnyitották a Budapest–Belgrád vasútvonal szerb szakaszát + videó

A tartalomból:

Múlt pénteken hivatalosan is megnyitották a Budapest–Belgrád vasútvonal szerb szakaszát, ami jelentős mérföldkőnek számít a két ország közös infrastrukturális projektjében.

Albánia a külföldi befektetések ugrásszerű növekedését tapasztalja, amely nagyrészt az Európai Unióhoz való csatlakozás várakozásainak köszönhető.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök felszólította Magyarországot és a horvát állami tulajdonú olajvezeték-üzemeltető Janaf-ot, hogy mérsékeljék a retorikát, és úgy jellemezte a közelmúltbeli nyilatkozatokat, hogy azok „indokolatlanul negatív dimenziókat öltöttek”.

 

Teljes adás:

További híreink

Így teszi tönkre a mosolyunkat a reggeli kávé és az energiaital

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

Laár András pénzt küld Galla Miklósnak: „Nem hagyom, hogy éhen haljon!”

Újabb kulcsemberét veszítette el Marco Rossi

Rúzsa Magdi kislánya végre nem csak látható, de hallható is

Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

Azonnal mémmé vált a szexi sportriporternő, akit brutálisan letaroltak a meccsen – videó

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

További híreink

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Drogozáson kaphatták Puzsér Róbertet
2
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
3
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
4
Aranyosi Péternek elborult az agya és agresszíven lépett fel a Patrióta újságírójával szemben + videó
5
Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó
6
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
7
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
8
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
9
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő
10
Oroszlántámadást élt túl egy gyermek Thaiföldön

Legfrissebb híreink

Budapest kulturális központja: Minden eddiginél több sztár a Budapest Parkban

Will Smith és a magyar űrhajós: Világelitben a Budapest Park!

 A budapesti kulturális élet újabb sikert könyvelhet el: a Budapest Park minden eddiginél erősebb, rekordnézőszámú évadot zárt. 92 programnap, 25% -os telt ház növekedés, és világsztárok, mint Will Smith emelték a helyszín fényét. A siker garanciája a kreatív, magyar megoldásokban rejlik, mint Kapu Tibor űrhajós beugrása, ami a budapesti kulturális felemelkedést bizonyítja.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!