Láncreakció – Múlt pénteken hivatalosan is megnyitották a Budapest–Belgrád vasútvonal szerb szakaszát + videó

Múlt pénteken hivatalosan is megnyitották a Budapest–Belgrád vasútvonal szerb szakaszát, ami jelentős mérföldkőnek számít a két ország közös infrastrukturális projektjében.

Albánia a külföldi befektetések ugrásszerű növekedését tapasztalja, amely nagyrészt az Európai Unióhoz való csatlakozás várakozásainak köszönhető.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök felszólította Magyarországot és a horvát állami tulajdonú olajvezeték-üzemeltető Janaf-ot, hogy mérsékeljék a retorikát, és úgy jellemezte a közelmúltbeli nyilatkozatokat, hogy azok „indokolatlanul negatív dimenziókat öltöttek”.

