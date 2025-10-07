Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 07. Kedd Amália napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Láncreakció

Láncreakció – Mit profitál Magyarország az azeri gázból? + videó

2025. október 07., kedd 14:00 | HírTV

Az adásban Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Vukics Ferenc katonai szakértő és István Dániel blogger mondta el véleményét a felvetett témákról. A műsort Ferkó Dániel vezette.

  • Láncreakció – Mit profitál Magyarország az azeri gázból? + videó

Az adás tartalmából:

Orbán Viktor hétfőn és kedden részt vesz a Türk Államok Szervezetének 12. csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban.

Mit profitál Magyarország az azeri gázból?

A múlt hónapban egy interjúban elhangzott kijelentés, miszerint „Zelenszkij: kész vagyok lemondani a második ciklusról, mert ez nem az én célom”. Lemondana?Ukrajna volt miniszterelnök-helyettese, Ivanna Klympush-Tsintsadze, aki az ország ellenzékéhez tartozik, nagy fenntartásokkal fogadja az elnök kijelentését, hogy visszavonul a politikai színről.

Mikor válhatott a nyugati partnerek számára egyértelművé, hogy Ukrajna nem egy mintaállam, nem a demokrácia bástyája?

Amerikai tisztviselők szerint Trump elnök leállította a diplomáciai megállapodás elérése érdekében tett erőfeszítéseket Venezuelával, megnyitva ezzel az utat egy esetleges katonai eszkaláció előtt a kábítószer-kereskedők vagy Nicolás Maduro kormánya ellen - írja a The New York Times.

A Trump-kormány vasárnap háborús övezetnek minősítette Chicagót, hogy ezzel indokolja a helyi demokratikus tisztviselők akaratával ellentétes katonai bevetést.

Donald Trump elnök kissé megnyitotta az ajtót a demokratákkal folytatandó tárgyalások előtt az egészségügyi támogatásokról, amelyek központi szerepet játszanak a kormányzati leállás körüli vitában, majd hétfőn hirtelen bezárta azt, így a két fél ismét látszólag megoldhatatlan patthelyzetbe került – írja az AP News.

 

Teljes adás:

További híreink

Lezárták a híres magyar zarándokhelyet – mi történhetett?

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

Kiss Bodza a Megasztárból: „Senkinek nem mondtam el, hogy kik a szüleim”

Így változott meg a Szingapúri Nagydíj végeredménye a büntetés után

Csak az emberek 5%-a teszi ezt, pedig segíthet a vérnyomás csökkentésében

Sérüléshullám söpör végig a Fradin: Dibusz után újabb játékos esett ki a válogatott keretből

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Frissült a Transfermarkt adatbázisa, Tóth Alex lett az NB I legértékesebb játékosa

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

További híreink

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Magyar Péter kínos hallgatásba burkolózott + videó

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról
2
Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!
3
Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz
4
Sík ideg! Magyar Péter karton-Orbánon töltötte ki a dühét – Rottyon van! + videó
5
Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk
6
Macskajáték az EU-val: Orbán nélkül is belépünk! – Zelenszkij arcátlan üzenete
7
Véget ért a drámai kutatás Jáva szigetén, rengeteg gyermek vesztette életét
8
Nem adta ki Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát az Európai Parlament + videó
9
Puzsér Róbert felszívta magát - nem kívánt nyilatkozni + videó
10
A Hír TV-ről szólt Magyar Péter bonyhádi fóruma + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!