Láncreakció – Mit profitál Magyarország az azeri gázból? + videó

Orbán Viktor hétfőn és kedden részt vesz a Türk Államok Szervezetének 12. csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban.

Mit profitál Magyarország az azeri gázból?

A múlt hónapban egy interjúban elhangzott kijelentés, miszerint „Zelenszkij: kész vagyok lemondani a második ciklusról, mert ez nem az én célom”. Lemondana?Ukrajna volt miniszterelnök-helyettese, Ivanna Klympush-Tsintsadze, aki az ország ellenzékéhez tartozik, nagy fenntartásokkal fogadja az elnök kijelentését, hogy visszavonul a politikai színről.

Mikor válhatott a nyugati partnerek számára egyértelművé, hogy Ukrajna nem egy mintaállam, nem a demokrácia bástyája?

Amerikai tisztviselők szerint Trump elnök leállította a diplomáciai megállapodás elérése érdekében tett erőfeszítéseket Venezuelával, megnyitva ezzel az utat egy esetleges katonai eszkaláció előtt a kábítószer-kereskedők vagy Nicolás Maduro kormánya ellen - írja a The New York Times.

A Trump-kormány vasárnap háborús övezetnek minősítette Chicagót, hogy ezzel indokolja a helyi demokratikus tisztviselők akaratával ellentétes katonai bevetést.

Donald Trump elnök kissé megnyitotta az ajtót a demokratákkal folytatandó tárgyalások előtt az egészségügyi támogatásokról, amelyek központi szerepet játszanak a kormányzati leállás körüli vitában, majd hétfőn hirtelen bezárta azt, így a két fél ismét látszólag megoldhatatlan patthelyzetbe került – írja az AP News.

