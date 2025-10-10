Láncreakció – Megszületett a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között + videó

A tartalomból:
Miért jelent ekkora problémát egy olyan költségvetési tervezet kialakítása, amelyik nem eredményezi azonnal az épp hatalmon lévő kormány lemondását?
Mennyiben felelős Macron a jelenleg kialakult franciaországi válságért?
Van-e esély arra, hogy Emmanuel Macron lemond?
Az Európai Bizottság elnöke szerdán elmondott beszédének középpontjában a hadseregközpontú gazdaságra való átállás állt.
Brüsszelben úgy akarnak gyorsított tagságot Ukrajnának, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják ennek következményeit.
Az Egyesült Államokba utazik az ukrán elnök a jövő héten. Volodimir Zelenszkij tegnap bejelentette, tárgyalni fognak a légvédelem, az energiaügyek és a szankciós intézkedések témáiról.
A NATO fegyveres választ fontolgat Oroszország hibrid hadviselésére, jelentette a Financial Times.
Megszületett a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között.
Amerikai tisztviselők szerint Trump elnök leállította a Venezuelával kötendő diplomáciai megállapodásra irányuló erőfeszítéseket, megnyitva az utat a kábítószer-kereskedők vagy Nicolás Maduro kormánya elleni esetleges katonai eszkalációhoz, jelentette a New York Times.
