2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Láncreakció – Megszületett a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között + videó

2025. október 10., péntek 17:44 | HírTV

Az adás vendége Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője és Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docense, Kusai Sándor volt pekingi nagykövet és Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő volt. A műsort Nádori Teodóra és Udvari Anna vezette.

A tartalomból:

Miért jelent ekkora problémát egy olyan költségvetési tervezet kialakítása, amelyik nem eredményezi azonnal az épp hatalmon lévő kormány lemondását?

Mennyiben felelős Macron a jelenleg kialakult franciaországi válságért?

Van-e esély arra, hogy Emmanuel Macron lemond?

Az Európai Bizottság elnöke szerdán elmondott beszédének középpontjában a hadseregközpontú gazdaságra való átállás állt.

Brüsszelben úgy akarnak gyorsított tagságot Ukrajnának, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják ennek következményeit.

Az Egyesült Államokba utazik az ukrán elnök a jövő héten. Volodimir Zelenszkij tegnap bejelentette, tárgyalni fognak a légvédelem, az energiaügyek és a szankciós intézkedések témáiról.

A NATO fegyveres választ fontolgat Oroszország hibrid hadviselésére, jelentette a Financial Times.

Megszületett a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között.

Amerikai tisztviselők szerint Trump elnök leállította a Venezuelával kötendő diplomáciai megállapodásra irányuló erőfeszítéseket, megnyitva az utat a kábítószer-kereskedők vagy Nicolás Maduro kormánya elleni esetleges katonai eszkalációhoz, jelentette a New York Times.

 

Teljes adás:

 

