Alig több mint 50 nap múlva új elnökválasztást tartanak Iránban, miután szombaton lezuhant az a helikopter, amelyen az iráni elnök és külügyminiszter utazott – mindkét magasrangú vezető életét vesztette. A választásig Ebrahim Raiszi elnök helyettese, Mohammad Mokber látja el a feladatokat, emellett a kormánykabinet döntése értelmében Ali Bagherit, politikai külügyminiszter-helyettest nevezték ki megbízott külügyminiszternek. A hivatalos tájékoztatás szerint az amerikai gyártmányú helikopter régi típusa és a rossz repülési körülmények vezethettek a balesethez.

Szlovákia ellenőrizni fogja azt a verziót, hogy a Robert Fico miniszterelnökre lövő Juraj Cintula nem egyedül tervelte ki a merényletet. A szlovák belügyminisztérium vezetője, Matus Szutaj Eštok szerint két órával a támadás után Juraj Cintula az egyik közösségi hálózaton törölte az összes bejegyzését, miközben ő maga és felesége is rendőrségi kihallgatáson volt. Ezt sem maga a támadó, sem a felesége nem tehette meg – mondta a tárcavezető. A belügyminisztérium úgy véli, hogy az ügyben lehet valaki, aki bátorította Cintulát a bűncselekmény elkövetésére.

A műsorban elhangzik egy interjú, mely Victoria Nuland volt amerikai külügyi helyettes-államtitkárral készült. Ebben Nuland többek között így nyilatkozik: "Meg kell tudni állítani ezeket az orosz támadásokat, amelyek az Oroszországon belüli bázisokról érkeznek. Úgy gondolom tehát, hogy az is kérdés, hogy nekünk, az Egyesült Államoknak és szövetségeseinknek több segítséget kellene-e nyújtanunk nekik az orosz bázisok elleni támadásokhoz, amit eddig nem voltunk hajlandóak megtenni. Úgy gondolom, hogy ha a támadások közvetlenül az oroszországi határon túlról érkeznek, akkor azoknak a támaszpontoknak is szabad prédának kellene lenniük, akár onnan indítják a rakétákat, akár onnan látják el a csapatokat. "

Május 18-án Ukrajnában életbe lépett az új mozgósítási törvény. Dnyipro városa tömegközlekedés nélkül maradt, mert a személyszállító buszok sofőrjeinek nagy részét elvitték a hadseregbe, számolt be a város polgármestere. Borisz Filatov szerint nemcsak az egyszerű sofőröket fenyegeti az "eltűnés" veszélye, hanem a helyi víz- és hőszolgáltatók normális működését is fenyegeti. Megjegyezte, hogy a még el nem vitt férfiak félnek kimenni az utcára. Az ukrán katonai biztosok megkezdték az informatikai területen képzett szakemberek mozgósítását is - számolt be Tarasz Filatov ukrán informatikai vállalkozó.