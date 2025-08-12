Láncreakció: Magyarország nem írta alá a brüsszeli háborúpárti közös nyilatkozatot + videó

A német kancellár összehívta holnapra a tagállami vezetőket és Donald Trumpot is kérte, hogy vegyen részt a megbeszélésen, még a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt.
Ukrajna területi kérdései aggasztják a legjobban az uniót.
Forr a nemzetközi diplomácia: Donald Trump a Trump-Putyin csúcstalálkozó után Karol Nawrocki új lengyel elnököt hívta meg a Fehér Házba szeptember 3-ra. A vezető, aki a választási kampányban is élvezte Trump támogatását, az ukrán válság árnyékában tárgyal az amerikai elnökkel, míg Donald Tusk lengyel kormányfő hoppon marad.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
