Láncreakció – Magyarország mentességet kapott az orosz energia szankciói alól + videó

Magyarország mentességet kapott az orosz energia szankciói alól.

Finnországban sorra zárnak be a benzinkutak.

Zelenszkij az orosz olaj útjának elvágásával fenyeget Európa irányába.

A többezer milliárd eurós norvég alap és Nagy-Britannia 6 és fél milliárd eurónyi fegyvertámogatása - ezt adná Ursula von der Leyen Ukrajnának.

Számos megállapodás született Washingtonban az amerikai és a magyar kormány között.

Orbán Viktor egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötött Donald Trumppal a pénteki washingtoni csúcson.

Egyre többen sürgetik Norvégiát, hogy az 1,8 ezer milliárd eurós állami vagyonalapját használja fel Ukrajna megsegítésére, írja az Euractiv.

A NATO a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni saját nukleáris erejére, hogy meggyőzően elrettentse a lehetséges ellenfeleket – jelentette ki a NATO főtitkára a Welt am Sonntag újságnak adott interjúban.

Teljes adás: