Láncreakció – Lengyelország törvényt módosít, hogy megvédhesse Ukrajna légterét + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Ha NATO-országok lelőnek egy orosz repülőgépet, az háború kezdetét jelenti”, mondta Oroszország franciaországi nagykövete.

A NATO és az Európai Unió „hadat üzent ” Oroszországnak Ukrajnán keresztül – jelentette ki az orosz külügyminiszter a G20-ak külügyminisztereinek csütörtöki találkozóján.

Volodimir Zelenszkij a háború lezárását követően kész távozni az elnöki pozícióból. Ezt az Anxios hírportálnak adott interjúban jelentette be az ukrán elnök.

Ukrajna újrakezdi a fegyverexportot, jelentette be Volodimir Zelenszkij.

Lengyelország törvényt módosítana, hogy megvédhesse Ukrajna légterét.

A kurszki kormányzó szerint egy ukrán drón próbálta megtámadni az épülő Kurszk-2 atomerőművet.

Teljes adás: