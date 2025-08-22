Keresés

2025. 08. 22.
Láncreakció - Lángoló vezetékek és hatalmi játszmák: veszélyben Európa energiája + videó

2025. augusztus 22., péntek 13:00 | Hír TV

A Barátság kőolajvezeték újabb támadása, Ukrajna nyugati szövetsége és az amerikai terjeszkedés a Kaukázusban fenyegeti Európa energiaellátását. Mi indítja el a láncreakciót, és milyen következményekkel jár? Nézd meg a videót, és tudd meg!

  • Láncreakció - Lángoló vezetékek és hatalmi játszmák: veszélyben Európa energiája + videó

Témáinkból:

Ismét lángokban a Barátság vezeték: mi történik az orosz-belorusz határon?

  • Újabb csapás érte a Barátság kőolajvezetéket, ezúttal az orosz-belorusz határnál, leállítva Magyarország és Szlovákia energiaellátását. Mi áll a támadások mögött, és hogyan veszélyezteti ez Európa energiabiztonságát? Nézd meg a videót, és tudd meg, milyen láncreakciót indíthat el ez a krízis! Ukrajna biztonsági garanciái: a Nyugat előretör a Fekete-tengeren?
  • Ukrajna nyugati biztonsági garanciái nem csak Kijevet erősítenék, hanem a Fekete-tenger térségében is növelnék a NATO és a Nyugat befolyását. Mit jelent ez a globális hatalmi játszmákban? Kattints a videóra, és fedezd fel a részleteket! Amerikai nyomulás a Kaukázusban: veszélyben az európai energiaellátás?
  • Az USA egyre aktívabb a Kaukázusban, ami új fejezetet nyithat a globális energiapiacon. Hogyan érinti ez Európa kőolaj- és gázellátását? Nézd meg a videót, és ismerd meg, milyen változások várhatók! Láncreakció a láthatáron: mi lesz Európa sorsa?
  • A Barátság vezeték támadásai, Ukrajna nyugati közeledése és az amerikai befolyás a Kaukázusban olyan folyamatokat indítanak el, amelyek alapjaiban rengethetik meg Európa energiaellátását. Hogyan kapcsolódnak ezek az események, és mi vár ránk? Kattints a videóra, és derítsd ki!

 

