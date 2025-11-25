Láncreakció – Katonai szövetséggé alakítanák az uniót + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Orosz tisztviselőkkel tárgyalt hétfőn Abu-Dzabiban Dan Driscoll, az amerikai hadsereg ügyeiért felelős államtitkár.

Módosulni fog a 28 pontos amerikai béketerv miután Genfben az amerikai és ukrán delegáció egyeztetett.

Putyin és Erdogan megállapodtak Ukrajnával kapcsolatos munkájuk felgyorsításában.

Merz azt mondta, hogy annak ellenére, hogy a genfi tárgyalások során sikerült „tisztázni néhány kérdést”, a háború befejezéséhez vezető út még hosszú.

A brit parlament védelmi bizottsága figyelmeztet: az Egyesült Királyságnak el kell utasítania az oroszok azon felhívásait, hogy Ukrajna adja át a földjeit.

Az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását követelte az Európai Néppárt vezetője az Egyesült Államok béketervével kapcsolatos vitában.

A háború lezárása után Nagy-Britannia csapatokat kíván küldeni Ukrajnába, jelentette a Bloomberg.

Az EU fővárosainak át kell adniuk a hatásköreiket, hogy egy amerikai típusú pénzügyi piac jöhessen létre Európában.

