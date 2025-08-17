Láncreakció extra - Trump a Fox News-nak: Putyin nemcsak nyitott a békére, hanem meg is akarja valósítani + videó

Arra kérték a TISZA Párt híveit, hogy ne nyilatkozzanak a HírTV-nek + videó

Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Az ökölvívás legendái újra ringbe szálltak + videó

Már a német kancellár is elismeri: az amerikai elnöké a döntő szerep a háború lezárásában + videó

Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után

A balliberális média védelmébe vett olyan előadót, aki az illegális szerhasználatot népszerűsíti + videó

Soha nem jártunk ennyire közel a békéhez, mint az amerikai és az orosz elnök alaszkai csúcstalálkozója után - erről írt közösségi oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Folytatódtak a kormányellenes tüntetések Szerbiában. A demonstrálók pártszékházakat támadtak meg, rohamrendőrök gumibotokkal és könnygázzal válaszoltak.

