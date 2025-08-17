Keresés

Híradó
2025. 08. 17. Vasárnap
Láncreakció

Láncreakció extra - Trump a Fox News-nak: Putyin nemcsak nyitott a békére, hanem meg is akarja valósítani + videó

2025. augusztus 17., vasárnap 10:51
Vlagyimir Putyin Alaszka Donald Trump Láncreakció

Vendégeink: Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai MŰhelyének vezetője, Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet elemzője, jogász és Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai szakértője. Műsorvezető: Nádori Teodóra.

  Láncreakció extra - Trump a Fox News-nak: Putyin nemcsak nyitott a békére, hanem meg is akarja valósítani + videó

A tartalomból: 

  Konstruktív és előremutató tárgyalásokat folytatott Trump és Putyin Alaszkában
  Trump azt tanácsolja Zelenszkijnek, kössön megállapodást a háború lezárása érdekében
  Az ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik

Teljes adás: 

Fotó: Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékpztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. MTI/EPA/Szputnyik/Szergej Bobilev

Legjobb elsőfilm - Magyar koprodukció nyert a locarnói fesztiválon

Legjobb elsőfilm - Magyar koprodukció nyert a locarnói fesztiválon

 A Nemzeti Filmintézet támogatásával, kanadai-magyar koprodukcióban készült Blue Heron című film nyerte el a legjobb elsőfilm díját. Romvári József, a legendás díszlettervező unokája, Sophy Romvari első egész estés filmje jövőre lesz látható itthon a Mozinet forgalmazásában.

