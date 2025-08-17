Láncreakció extra - Trump a Fox News-nak: Putyin nemcsak nyitott a békére, hanem meg is akarja valósítani + videó

Arra kérték a TISZA Párt híveit, hogy ne nyilatkozzanak a HírTV-nek + videó

Már a német kancellár is elismeri: az amerikai elnöké a döntő szerep a háború lezárásában + videó

Az ökölvívás legendái újra ringbe szálltak + videó

Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után

A balliberális média védelmébe vett olyan előadót, aki az illegális szerhasználatot népszerűsíti + videó

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, kanadai-magyar koprodukcióban készült Blue Heron című film nyerte el a legjobb elsőfilm díját. Romvári József, a legendás díszlettervező unokája, Sophy Romvari első egész estés filmje jövőre lesz látható itthon a Mozinet forgalmazásában.

A héten ötszáz új digitális polgári kör jött létre, és több is jön majd még – közölte Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) tagjainak írt hírlevélben a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

