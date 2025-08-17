Láncreakció extra - Trump a Fox News-nak: Putyin nemcsak nyitott a békére, hanem meg is akarja valósítani + videó

A tartalomból:
- Konstruktív és előremutató tárgyalásokat folytatott Trump és Putyin Alaszkában
- Trump azt tanácsolja Zelenszkijnek, kössön megállapodást a háború lezárása érdekében
- Az ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik
Teljes adás:
Fotó: Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékpztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. MTI/EPA/Szputnyik/Szergej Bobilev