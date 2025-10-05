Láncreakció extra - Nagy többséggel nyert a patrióta Andrej Babis pártja a csehországi választásokon + videó

A tartalomból:
- Megkezdődtek a koalíciós tárgyalások a kormányalakításhoz
- A V4 országai közül három patrióta vezetése megváltoztathatja az uniós erőviszonyokat
- Vajon milyen Láncreakciót indít el a hétvégi csehországi választások eredménye?
Teljes adás:
Fotó: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke (k) bejelenti az ANO választási győzelmét a párt prágai kampányközpontjában 2025. október 4-én, a kétnapos csehországi parlamenti választások végén. MTI/EPA/Martin Divisek