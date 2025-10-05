Keresés

Láncreakció

Láncreakció extra - Nagy többséggel nyert a patrióta Andrej Babis pártja a csehországi választásokon + videó

2025. október 05., vasárnap 19:32 | HírTV
választások Csehország Láncreakció

A HírTV stúdiójában Tóth Bálint László, az MCC Politikatudományi Műhelyének kutatótanára és Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Műsorvezető: Ferkó Dániel.

A tartalomból: 

  • Megkezdődtek a koalíciós tárgyalások a kormányalakításhoz
  • A V4 országai közül három patrióta vezetése megváltoztathatja az uniós erőviszonyokat
  • Vajon milyen Láncreakciót indít el a hétvégi csehországi választások eredménye?

Teljes adás: 

Fotó: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke (k) bejelenti az ANO választási győzelmét a párt prágai kampányközpontjában 2025. október 4-én, a kétnapos csehországi parlamenti választások végén. MTI/EPA/Martin Divisek

 

