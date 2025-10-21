Keresés

Láncreakció – Európai politikusok szankciókat sürgetnek Magyarországgal szemben, amiért Budapest ad otthont a békecsúcsnak+ videó

2025. október 21., kedd 14:00 | HírTV

Az adás vendége Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Vukics Ferenc katonai szakértő és Stier Gábor a Moszkva tér.com főszerkesztője volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.

  Láncreakció – Európai politikusok szankciókat sürgetnek Magyarországgal szemben, amiért Budapest ad otthont a békecsúcsnak+ videó

A tartalomból:

A Forbesban megjelenő publicisztika azt állítja, súlyos nemzetközi jogi és erkölcsi problémákat vet fel, hogy az amerikai és az orosz elnök Magyarországon egy lépéssel közelebb kerülhet az ukrajnai békéhez.

Európai politikusok szankciókat sürgetnek Magyarországgal szemben, amiért Budapest ad otthont a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti béketárgyalásnak.

A német CDU külpolitikai szóvivője, Roderich Kiesewetter hétfőn felszólította az Európai Uniót, hogytegyen súlyos következményekkel járó lépéseket, ha Magyarország nem tartóztatja le Putyint, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság köröz.

Az Európai Parlamentben is felháborodást váltott ki a budapesti csúcstalálkozó. A liberális Moritz Körner „három EU-ellenes vezető” találkozójának nevezte az eseményt, míg a zöldpárti Daniel Freund szerint Trump azzal, hogy Magyarországot választotta helyszínnek, egy olyan országot jutalmaz, amely rendre blokkolja az uniós szankciókat és továbbra is orosz gázt és olajat vásárol.

Telefonon beszélt egymással hétfőn az amerikai és az orosz külügyminiszter.

Lengyelország és Nagy-Britannia szerződést ír alá Oroszország „megfékezésére”, jelentette a The Times.

Teljes adás:

