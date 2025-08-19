Keresés

Láncreakció

Láncreakció – Emmanuel Macron szerint Oroszország tartósan destabilizáló erővé és potenciális fenyegetéssé vált sokunk számára + videó

2025. augusztus 19., kedd 14:00 | HírTV

Az adás első felében Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, majd Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai szakértője és Kusai Sándor korábbi pekingi nagykövet volt a vendég. A műsort Yann Caspar vezette.

  Láncreakció – Emmanuel Macron szerint Oroszország tartósan destabilizáló erővé és potenciális fenyegetéssé vált sokunk számára + videó

A tartalomból:

Vlagyimir Putyin különmegbízottja Kirill Dmitriev kijelentette, hogy a Donald Trump és az európai vezetők közötti mai tárgyalások „fontos diplomáciai nap, amelynek középpontjában a tartós béke áll, nem pedig egy ideiglenes fegyverszünet”.

A tárgyalások formája érdekes és nagyon különleges volt. Nem gondolja, hogy az európai vezetők kevesebb tiszteletet kaptak, mint Zelenszkij, mintha alacsonyabb rangú vezetők lennének (például Trump nem fogadta őket a Fehér Ház bejáratánál).

Egyesek szerint Zelenszkij elnököt brit szakértők tanácsolták, hogy ne ismétlődjön meg a tavalyi téli fehér házi látogatásának forgatókönyve.

A német kancellár, Friedrich Merz hétfőn Washingtonban úgy nyilatkozott, hogy Ukrajnát nem szabad kényszeríteni területi engedményekre egy esetleges békeegyezmény keretében Oroszországgal.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump telefonon megbeszélték „az ötletet”, hogy „magasabb szintre” emeljék az Oroszország és Ukrajna közötti közvetlen tárgyalásokat – közölte Jurij Uszakov, az orosz elnök diplomáciai tanácsadója a Tasz hírügynökségnek.

Kijev nyugati szövetségesei „tíz napon belül” hivatalossá teszik az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat – jelentette be hétfőn Volodimir Zelenszkij, hogy megakadályozzák az orosz támadások megismétlődését egy esetleges moszkvai békeszerződés esetén.

Emmanuel Macron exkluzív interjúban a TF1-LCI csatornának, a washingtoni csúcstalálkozó után: "Putyin elnök ritkán tartotta be ígéreteit."

Kína hétfőn támogatását fejezte ki az Oroszország és az Egyesült Államok közötti párbeszéd iránt, miután szombaton Alaszka-ban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök.

 

Teljes adás:

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

 Szerdán kell megjelennie a bíróság előtt az ír Kneecap egy tagjának, miután júniusban óvadékkal szabadult. A rappert azért tartóztatták le, mert a brit terrorizmus-ellenes törvény szerint már az is büntetendő, ha valaki a támogatását fejezi ki egy tiltott szervezettel kapcsolatban.

