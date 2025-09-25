Keresés

2025. 09. 25. Csütörtök Eufrozina, Kende napja
Láncreakció

Láncreakció – Emmanuel Macron elismerte Palesztinát az ENSZ-ben + videó

2025. szeptember 25., csütörtök 14:00 | HírTV
Törökország bevándorlás Franciaország Donald Trump Toldi Ottó Tatár Mihály Csepeli Réka Green Planet Energy

Az adásban Csepeli Réka, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója, majd a folytatásban Toldi Ottó a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály az Oeconomus vezető elemzője volt a vendég. A műsort Ferkó Dániel vezette.

  • Láncreakció – Emmanuel Macron elismerte Palesztinát az ENSZ-ben + videó

A tartalomból:

A franciák 77%-a szeretné, ha a szociális lakások csak a francia állampolgárok számára lennének fenntartva. A bevándorlás és a demográfia megfigyelőközpontja szerint a Franciaországban élő bevándorlók körülbelül 35%-a szociális lakásban él.

A felmérés szerint a franciák 77%-a támogatja, hogy a szociális lakások kiosztásánál elsőbbséget élvezzenek a francia állampolgárok, míg 22% ellenzi ezt.

„Lehet, hogy 2027-ben Emmanuel Macron a Palesztin Hatóság tiszteletbeli elnöke lesz” – ironizál Arno Klarsfeld.

Hollywood-i színészek állnak ki, köztük zsidók is Palesztin állam mellett.

2010—ben Marine Le Pen volt az első francia politikus, aki kimondta, hogy Franciaországban vannak olyan városrészek, ahol nem jó nőnek, zsidónak vagy akár fehérnek lenni.

 

Donald Trump elnök kedden az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében a klímaváltozást a világ legnagyobb csalásának nevezte, megerősítve ezzel a globális környezetvédelmi kezdeményezésekkel és a multilaterális intézményekkel szembeni szkepticizmusát.

A Green Planet Energy cég által közzétett tanulmány szerint a német gazdasági miniszter energiapolitikai irányváltása miatt 65 milliárd euró beruházás maradhat el az országban.

Törökország 20 éves szerződést kötött a Mercuria kereskedelmi vállalattal amerikai cseppfolyósított földgáz vásárlásáról – jelentette be szerdán Alparslan Bayraktar energiaügyi miniszter.

Teljes adás:

 

