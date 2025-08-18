Láncreakció: Donald Trump szerint Zelenszkij szinte azonnal véget vethet a háborúnak + videó
2025. augusztus 18., hétfő 14:32
Kertész Dávid, a Pesti Srácok újságírója, Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője voltak a vendégeink és kapcsoltuk Robert C. Castelt, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját, a Magyar Nemzet főmunkatársát.
Főbb témák:
Ukrajna ismét megtámadta a Magyarországra a vezető kőolajvezetéket
Washingtonban tárgyal ma este Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, az ukrán elnököt számos európai vezető is elkíséri az Egyesült Államokba
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Vendégeink: Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai MŰhelyének vezetője, Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet elemzője, jogász és Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai szakértője. Műsorvezető: Nádori Teodóra.
Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője voltak a vendégeink és kapcsoltuk Robert C. Castelt, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját, a Magyar Nemzet főmunkatársát.