Láncreakció

Láncreakció: Donald Trump szerint Zelenszkij szinte azonnal véget vethet a háborúnak + videó

2025. augusztus 18., hétfő 14:32 | Hír TV

Kertész Dávid, a Pesti Srácok újságírója, Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője voltak a vendégeink és kapcsoltuk Robert C. Castelt, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját, a Magyar Nemzet főmunkatársát.

  • Láncreakció: Donald Trump szerint Zelenszkij szinte azonnal véget vethet a háborúnak + videó

Főbb témák: 

  • Ukrajna ismét megtámadta a Magyarországra a vezető kőolajvezetéket
  • Washingtonban tárgyal ma este Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, az ukrán elnököt számos európai vezető is elkíséri az Egyesült Államokba

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Szijjártó Péter: felháborító az újabb ukrán támadás a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen

Agyoncsapott a villám egy motorost Olaszországban

 Halálos baleset történt hétfőn a dél-olaszországi Salentóban; villámcsapás következtében életét vesztette egy 42 éves római férfi, aki egy zivatar közepette motorozott a térség egyik főútján.

