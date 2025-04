Láncreakció: Az ukrán konfliktus miatt lehetetlen lesz a nukleáris lefegyverzésen gondolkozni + videó

Megosztás itt:

Az ukrajnai konfliktus miatt lehetetlen lesz a nukleáris lefegyverzésen gondolkozni a következő évtizedekben, mondta Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, figyelmeztetve, hogy még több ország jut majd atomfegyverhez, amelyek rombolóereje minden korábbinál nagyobb lesz.

Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese Telegram-csatornáján azt írta: a nukleáris fegyverellenőrzésről szóló egyezmények ellenére példátlanul magasra nőtt az atomháború kockázata az Egyesült Államok korábbi lépései miatt.

Medvegyev szerint előrelépés, hogy a Trump-kormány legalább elismeri a kockázatokat, miközben az Európai Unió továbbra is ellenségesen viszonyul Moszkvához, megjegyzi ugyanakkor, hogy Trump maga is rekordmagas összeget akar elkölteni fegyverkezésre. “Olyan a mostani helyzet, hogy ha az úgynevezett Ukrajna körüli konfliktus azonnal le is zárulna, a következő évtizedekben lehetetlenné válik a nukleáris lefegyverzés. A világ új, még nagyobb rombolóerejű atomfegyvereket épít majd és több ország is jut majd nukleáris arzenálhoz” - írta a volt orosz elnök.

Közben az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának katonai vezetője arra figyelmeztette a törvényhozókat, hogy ha a Trump-adminisztráció esetleg feladja az amerikai ellenőrzést az Európai Parancsnokság felett, kérdésessé válik az oda telepített amerikai nukleáris fegyverek és katonák tízezreinek irányítása.

Christopher Cavoli tábornok szerint az Egyesült Államok vezetése a NATO-ban elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a fegyveres amerikai erők, beleértve nukleáris fegyvereinket is, mindig az Egyesült Államok parancsnoksága alatt maradjanak.