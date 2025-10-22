Keresés

2025. 10. 22. Szerda
Láncreakció

Láncreakció – Az európai országok 12 pontos javaslatot készítenek Oroszország háborújának befejezésére + videó

2025. október 22., szerda 14:00 | HírTV

Az adásban vendég volt Kertész Dávid a Pesti Srácok újságírója, Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója és Demkó Attila NKE John Lukacs Intézet programvezetője. A műsort Ferkó Dániel vezette.

  Láncreakció – Az európai országok 12 pontos javaslatot készítenek Oroszország háborújának befejezésére + videó

A tartalomból:

Armando Mema, a finn nemzeti konzervatív párt, a Szabadság Szövetség tagja azt sugallta, hogy Volodimir Zelenszkij október 24-i londoni látogatása, a tervezett orosz-amerikai budapesti csúcstalálkozó előtt, végül alááshatja a béketárgyalásokat.

Október 16-án Putyin és Trump idén nyolcadik alkalommal telefonon beszéltek egymással. A beszélgetés után bejelentették, hogy folyamatban vannak a budapesti csúcstalálkozó előkészületei.

Október 20-án Zelenszkij kijelentette, hogy részt kíván venni Trump és Putyin találkozóján, de azonnal feltételeket szabott, mondván, hogy háromoldalú találkozóra vagy Trump közvetítésével zajló közvetett tárgyalásokra hajlandó.

Szomália északi részén található, félig autonóm Szomáliföld régió új diplomáciai kezdeményezést indított az Etiópiával való gazdasági és energetikai együttműködésének megerősítése érdekében.

A brit The Guardian szerint több száz kolumbiai zsoldos vesz részt a szudáni háborúban, a Mohamed Hamdan Dogolo vezette Gyorsreagálású Erők oldalán harcolva a szudáni hadsereg ellen folyó polgárháborúban.

Teljes adás:

Bayer Zsolt: Brüsszel sikítófrászt kapott mikor bejelentették, hogy Budapestre jönnek találkozni + videó

Békedíjat vett át Donald Trump + videó

Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről

Kapcsolódó tartalmak

