Láncreakció – Az európai országok 12 pontos javaslatot készítenek Oroszország háborújának befejezésére + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Armando Mema, a finn nemzeti konzervatív párt, a Szabadság Szövetség tagja azt sugallta, hogy Volodimir Zelenszkij október 24-i londoni látogatása, a tervezett orosz-amerikai budapesti csúcstalálkozó előtt, végül alááshatja a béketárgyalásokat.

Október 16-án Putyin és Trump idén nyolcadik alkalommal telefonon beszéltek egymással. A beszélgetés után bejelentették, hogy folyamatban vannak a budapesti csúcstalálkozó előkészületei.

Október 20-án Zelenszkij kijelentette, hogy részt kíván venni Trump és Putyin találkozóján, de azonnal feltételeket szabott, mondván, hogy háromoldalú találkozóra vagy Trump közvetítésével zajló közvetett tárgyalásokra hajlandó.

Szomália északi részén található, félig autonóm Szomáliföld régió új diplomáciai kezdeményezést indított az Etiópiával való gazdasági és energetikai együttműködésének megerősítése érdekében.

A brit The Guardian szerint több száz kolumbiai zsoldos vesz részt a szudáni háborúban, a Mohamed Hamdan Dogolo vezette Gyorsreagálású Erők oldalán harcolva a szudáni hadsereg ellen folyó polgárháborúban.

Teljes adás: