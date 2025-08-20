Keresés

Láncreakció

Láncreakció – „Ami Washingtonban történt, az Európa igazi megalázása volt” + videó

2025. augusztus 20., szerda 13:47 | HírTV
Washington csúcstalálkozó Donald Trump Láncreakció

A legújabb fejlemények az ukrajnai békefolyamatban. A HírTV stúdiójában. Vukics Ferenc katonai szakértő és Stier a Moszkvatér.com főszerkesztője. Műsorvezető: Caspar Yann.

  • Láncreakció – „Ami Washingtonban történt, az Európa igazi megalázása volt” + videó

A tartalomból: 

  • Donald Trump a washingtoni tárgyalásokat követően Putyin után Orbán Viktort hívta fel.
  • A kiszivárgott információk szerint a hívás során Budapest felvetette annak lehetőségét is, hogy Magyarország otthont adhatna egy következő találkozónak, amelyen Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij egyeztetne.
  • Miként áll a biztonsági garanciák kérdése? Az amerikaiak nagyon óvatosak ebben a kérdésben, ellentétben az európaiakkal. A NATO vezérkari főnökök délután korai órákban találkoznak, hogy megvitassák az ukrán kérdést.

Adásunk első felében pedig Kosztur András történész adott részletes elemzést.

Teljes adás: 

Fotó: MTI/AP/Alex Brandon

