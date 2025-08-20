Láncreakció – „Ami Washingtonban történt, az Európa igazi megalázása volt” + videó

Mosdatja magát a Tisza Párt a holokauszttal példálózó poszt miatt + videó

Az a stílus és az az agresszió, amely Magyar Péterrel megjelent a magyar belpolitikában, korábban nem volt Magyarországon – erről a kormánypártok kommunikációs igazgatója beszélt miután egy, a Tisza Párthoz köthető csoportban a holokauszthoz hasonlították a meleget a HÉV szerelvényeken.