Láncreakció – „Ami Washingtonban történt, az Európa igazi megalázása volt” + videó

A tartalomból:
- Donald Trump a washingtoni tárgyalásokat követően Putyin után Orbán Viktort hívta fel.
- A kiszivárgott információk szerint a hívás során Budapest felvetette annak lehetőségét is, hogy Magyarország otthont adhatna egy következő találkozónak, amelyen Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij egyeztetne.
- Miként áll a biztonsági garanciák kérdése? Az amerikaiak nagyon óvatosak ebben a kérdésben, ellentétben az európaiakkal. A NATO vezérkari főnökök délután korai órákban találkoznak, hogy megvitassák az ukrán kérdést.
Adásunk első felében pedig Kosztur András történész adott részletes elemzést.
Teljes adás:
Fotó: MTI/AP/Alex Brandon