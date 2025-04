Szijjártó Péter: benyújtották a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló törvényjavaslatot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a kormány döntése alapján elkészítette és immár be is nyújtotta az Országgyűlésnek a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló törvényjavaslatot - jelentette be a tárca vezetője, Szijjártó Péter csütörtökön Budapesten.