Láncreakció – A wokizmus a nyugati egyetemek hivatalos ideológiájává vált + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

A wokizmus tiltani és cenzúrázni akar

Nyugat-Európában hatalmas befolyással bír az egyetemeken és a médiában

Franciaországban ez az ideológia mindennapi fenyegetést jelent a szólásszabadságra nézve

Milyen Láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok? Erre keressük a választ.

Adásunk második felében pedig Stier Gábor, a moszkvater.com főszerkesztője és Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója volt a vendég, akik reagáltak Orbán Viktor miniszterelnök lökösházai beszédére, majd megvitatták, hogy miként is akarnak brazíliai kartellek betörni az európai kokainpiacra és azt is, hogy ebben milyen szerepet szánnak Nyugat-Afrikának.