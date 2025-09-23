Keresés

Láncreakció – A wokizmus a nyugati egyetemek hivatalos ideológiájává vált + videó

2025. szeptember 23., kedd 14:26 | HírTV
egyetemek boszorkányüldözés woke ideológia Láncreakció

A HírTV stúdiójában Leonardo Orlando, filozófus, kutató és Xavier-Laurent Salvador francia író, akik ellen könyvük megjelenése után valóságos boszorkányüldözés indult Franciaországban. Műsorvezető: Yann Caspar.

  • Láncreakció – A wokizmus a nyugati egyetemek hivatalos ideológiájává vált + videó

A tartalomból: 

  • A wokizmus tiltani és cenzúrázni akar
  • Nyugat-Európában hatalmas befolyással bír az egyetemeken és a médiában
  • Franciaországban ez az ideológia mindennapi fenyegetést jelent a szólásszabadságra nézve

Milyen Láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok? Erre keressük a választ.

Adásunk második felében pedig Stier Gábor, a moszkvater.com főszerkesztője és Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója volt a vendég, akik reagáltak Orbán Viktor miniszterelnök lökösházai beszédére, majd megvitatták, hogy miként is akarnak brazíliai kartellek betörni az európai kokainpiacra és azt is, hogy ebben milyen szerepet szánnak Nyugat-Afrikának. 

 

 

 

