Láncreakció: A világ legnagyobb olajipari szolgáltató vállalata bővíti tevékenységét Oroszországban + videó

A világ legnagyobb olajipari szolgáltató vállalata, az amerikai SLB bővíti üzleti tevékenységét Oroszországban, írja a Financial Times. A cég kijelentette: nem tervezi elhagyni Oroszországot, annak ellenére, hogy tavaly júliusban még azt mondta: „leállítja a termékek és a technológia Oroszországba történő szállítását összes létesítményéből világszerte, együttműködve a nemzetközi szankciók kiterjesztéséve". A Financial Times most arról számol be, hogy az amerikai óriás olajipari szolgáltató új szerződéseket kötött és több száz alkalmazottat vett fel Oroszországban, miután legnagyobb nyugati riválisai kivonultak az orosz piacról. A hírportál jelentésben azt írta: több mint 1000 álláshirdetést azonosított, amelyeket az SLB adott fel december óta, sofőröktől vegyészekig és geológusokig terjedő munkaköröket keresve Oroszországba.

Az amerikai külügyminisztérium szerint az SLB olajszolgáltató cég nem sértette meg az Oroszországgal szembeni szankciókat. „A Pénzügyminisztériumi kollégákkal folytatott beszélgetéseim alapján biztos vagyok abban, hogy az SLB eddigi lépései összhangban voltak a szankciós szabályokkal” – mondta Geoffrey Pyatt külügyminiszter-helyettes néhány hónapja a Reuters hírügynökségnek.