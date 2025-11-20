Keresés

2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Szijjártó Péter sajtótájékoztatója Brüsszelből

Paláver hangoló 14:45

Láncreakció

Láncreakció – A Pentagon magas rangú tisztviselői megérkeztek Ukrajnába, hogy „megbeszéljék a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket” + videó

2025. november 20., csütörtök 14:00 | HírTV

Az adás vendége Kosztur András történész, Toldi Ottó a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály a Oeconomus vezető elemzője volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.

A tartalomból:

A Pentagon magas rangú tisztviselői megérkeztek Ukrajnába, hogy „megbeszéljék a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket” Oroszországgal, közölte az amerikai hadsereg.

Tovább működhet a burgaszi olajfinomító.

Németország 2026-tól kedvezményes villamosenergia-díjat vezet be az ipar szektor számára, és új gáztüzelésű erőművek építését indít el – jelentette be Friedrich Merz.

Az Európai Unió országai és a Kína közötti együttműködés korlátozza annak lehetőségét, hogy nyomást gyakoroljanak Pekingre, hogy hagyjon fel Oroszország támogatásával az Ukrajna elleni háborúban – állítja az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Bloomberg szerint.

 

Telje adás:

