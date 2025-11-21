Láncreakció – A migrációs útvonalakon szervezik a drogkereskedelmi láncokat + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Belefulladhat a migrációba Európa, ugyanakkor Brüsszel szerint sincs Magyarországon migrációs veszély, sem migrációs nyomás.

Európa vesztésre áll a globális kábítószer-kereskedelemmel szemben. Kiderült: a migrációs útvonalakon szervezik a drogkereskedelmi láncokat.

Európa vesztésre áll a gyorsan fejlődő globális kábítószer-kereskedelemmel szemben, amely bővül, és egyre inkább összefonódik a migrációval és a szervezett bűnözéssel.

Donald Trump megállítaná a szudáni polgárháborút, erről állapodott meg a szaúdi koronaherceggel Washingtonban.

Egyre nagyobb szerepet vállalnak az Öböl-menti államok Afrikában, ami azt jelzi, hogy új befolyási övezeteket kívánnak létrehozni.

Teljes adás: