Láncreakció

Láncreakció – Akadályozza Ukrajna 8 milliárd dolláros IMF-kölcsönét Belgium + videó

2025. november 04., kedd 14:00 | HírTV

Az adás vendége Őry Marianne az Eurázsia főszerkesztő-helyettese Sebestyén Géza az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője és Csizmadia Tamás a Makronóm Intézet elemzője volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.

  • Láncreakció – Akadályozza Ukrajna 8 milliárd dolláros IMF-kölcsönét Belgium + videó

A tartalomból:

Az ENSZ Közgyűlése 78/261 és 78/318 számú határozataiban úgy döntött, hogy 2025-ben összehívja a „Szociális Fejlődés Világcsúcstalálkozóját”, amelynek címe „Második Szociális Fejlődés Világcsúcstalálkozó”.

Emmanuel Macron francia elnök szerint a közösségi média feladta az „információs semlegességet”, ami „válságos időkben” aláássa a demokráciát.

Andrej Babiš és pártja, az Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) hétfőn koalíciós megállapodást írt alá a szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), illetve Autósok párttal, így 2021 után ismét miniszterelnök lehet – írja a Politico.

A lengyel ombudsman bírálja Tusk miniszterelnök kormányának „jogállamiságról” szóló törvényjavaslatát.

Amikor Oroszország közel négy évvel ezelőtt megkezdte Ukrajna teljes körű invázióját, Volodymyr Kudrytskyi, az akkori ukrán állami tulajdonú nemzeti áramszolgáltató Ukrenergo vezetője, minden erejével azon volt, hogy fenntartsa az áramellátást.

Az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon felhasználása az ukrán védelem finanszírozására jogi, erkölcsi és gazdasági kérdéseket vet fel.

India az elmúlt években felgyorsította külföldön tárolt aranyának hazaszállítását.

A mesterséges intelligencia és a kriptovalutákba történő hatalmas beruházások buborékok kialakulásához vezethetnek – véli Borge Brende, a Világgazdasági Fórum (WEF) elnöke.

 

Teljes adás:

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat

Izzik a levegő Marics Peti és Lengyel Johanna között – A rajongók szerint több van köztük, mint barátság

Futótűzként terjed a neten Magyar Péter legújabb agymenése, erre senki sem számított

„Pszichopata ex, aki mindenhova követ” – Előkerült ÉNB Alexa! Brutálisan beleállt volt szerelmébe...

Ettől az egy hozzávalótól lesz a tökéletes, krémes a rántotta

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Férfi kosár: a megütött szurkoló felelősségét is vizsgálja a ZTE

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában

Egyre többen követelik Macron lemondását + videó

 Adásunk első felében Csepeli Réka, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója volt a vendégünk. Később pedig érkezett hozzánk Sayfo Omar a Migrációkutató Intézet kutatásvezetője és Zoomon kapcsoltuk Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját
