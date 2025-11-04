Láncreakció – Akadályozza Ukrajna 8 milliárd dolláros IMF-kölcsönét Belgium + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Az ENSZ Közgyűlése 78/261 és 78/318 számú határozataiban úgy döntött, hogy 2025-ben összehívja a „Szociális Fejlődés Világcsúcstalálkozóját”, amelynek címe „Második Szociális Fejlődés Világcsúcstalálkozó”.

Emmanuel Macron francia elnök szerint a közösségi média feladta az „információs semlegességet”, ami „válságos időkben” aláássa a demokráciát.

Andrej Babiš és pártja, az Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) hétfőn koalíciós megállapodást írt alá a szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), illetve Autósok párttal, így 2021 után ismét miniszterelnök lehet – írja a Politico.

A lengyel ombudsman bírálja Tusk miniszterelnök kormányának „jogállamiságról” szóló törvényjavaslatát.

Amikor Oroszország közel négy évvel ezelőtt megkezdte Ukrajna teljes körű invázióját, Volodymyr Kudrytskyi, az akkori ukrán állami tulajdonú nemzeti áramszolgáltató Ukrenergo vezetője, minden erejével azon volt, hogy fenntartsa az áramellátást.

Az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon felhasználása az ukrán védelem finanszírozására jogi, erkölcsi és gazdasági kérdéseket vet fel.

India az elmúlt években felgyorsította külföldön tárolt aranyának hazaszállítását.

A mesterséges intelligencia és a kriptovalutákba történő hatalmas beruházások buborékok kialakulásához vezethetnek – véli Borge Brende, a Világgazdasági Fórum (WEF) elnöke.

