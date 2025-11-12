Láncreakció – A jövő a szuverén államoké - exkluzív interjú Prof. Tomohiko Taniguchi-val + videó

Megosztás itt:

Vendégünk kitért a japán új kormány politikájára, amelynek élén Japán történetében először egy nő, Takaicsi Szanae áll. Az exkluzív interjúban szóba kerültek a Japán és Magyarország közötti kapcsolatok, a szuverenitás és identitás fogalmai, az illegális bevándorlással kapcsolatos problémák, valamint Donald Trump és Orbán Viktor találkozója is.

Mexikó elnöke határozottan cáfolta azokat a híreket, miszerint az Egyesült Államok csapatokat tervez küldeni Mexikóba, hogy szembeszálljon az ország hatalmas kartelljeivel, és megjegyezte, hogy többször is elutasította Donald Trump ajánlatát.

A venezuelai hadsereg kedden bejelentette, hogy „masszív” haderő-bevetést hajt végre az egész országban, válaszul arra, amit Caracas az Egyesült Államok „imperializmusának” nevez, amelynek karibi és csendes-óceáni kábítószer-ellenes katonai műveleteit a következő napokban egy repülőgép-hordozó is meg fogja erősíteni.