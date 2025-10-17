Egyre csökken az EU súlya, pedig nagy játékos akar lenni a globális arénában + videó

A tartalomból:
- Orbán Viktor: Háborús terv helyett béketerv kell
- Friedrich Merz német kancellár csütörtökön közölte, hogy a közelgő EU-csúcstalálkozón azt fogja javasolni: az Európai Unió használja fel a Nyugaton befagyasztott orosz vagyontárgyakat arra, hogy 140 milliárd eurós kölcsönt nyújtson Ukrajnának, annak háborús erőfeszítéseinek finanszírozására.
- Az Európai Unió új orosz szankciós csomagját ezúttal nem a magyar, hanem a szlovák és az osztrák kormányok fenyegetik vétóval. Robert Fico szlovák miniszterelnök az autóipar és az energiaárak válságának kezelését követeli a döntés feltételeként, míg Ausztria a Raiffeisen Bank 2,1 milliárd eurós orosz vesztesége miatt próbál engedményt kiharcolni. Bár a technikai részletekben már megegyeztek a tagállamok, a politikai jóváhagyás továbbra is két kormány kezében van – miközben meglepő módon ezúttal Magyarország nem állt a vétózók oldalára.
- Az Európai Unió ismét nem tudott megállapodni az Oroszország elleni új szankciókról. Az EU-tagországok nagyköveteinek találkozóján megvitatták, milyen intézkedéseket vezessenek be, de nem találtak konszenzust. A döntést péntekre halasztották, és a politikusok egyelőre konkrét eredmény nélkül távoztak – írja a Politico.
Adásunk második felében a HírTV stúdiójába érkezett Vukics Ferenc katonai szakértő és Stier Gábor a Moszkvatér.com főszerkesztője.
Teljes adás: