Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 24. Péntek Salamon napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Láncreakció

Büsszeli őrület: Von der Leyen a magyar rezsicsökkentést is felrobbantaná a háborúért? - Láncreakció + videó

2025. október 24., péntek 14:00 | Hír TV
szankciók rezsicsökkentés Ursula von der Leyen Brüsszel Hír TV Láncreakció euromédia orosz gázipar háborús gazdaság

Újabb öngyilkos javaslat Brüsszelből: Ursula von der Leyen az orosz gázipart, a "háborús gazdaság szívét" célozná meg újabb szankciókkal. A Láncreakció szakértői elemzik, hogy ez az elhibázott lépés hogyan sodorná teljes gazdasági katasztrófába Európát, és hogyan számolná fel végleg a magyar rezsicsökkentést.

  • Büsszeli őrület: Von der Leyen a magyar rezsicsökkentést is felrobbantaná a háborúért? - Láncreakció + videó

További híreink

Kevesebb fa, mégis több meleg – így érdemes fűteni

A Tisza Párt hazugsága: nem voltak többen a Békemenetnél

Ezt mondta Curtis az október 23-i fellépés után: Demjén Ferenc dalát dolgozták fel Radics Gigivel

A Rammstein énekese Budapesten éli ki a perverzióit, az ausztrálok azonban lenyomják pirotechnikában

Nézd meg a serpenyőd alját, aztán jöhet ez a trükk

Varga Barnabással ezúttal úgy példálózik az UEFA, hogy annak nem örülnek a fradisták

Videón a Louvre kirablói

Az osztrák sajtó szerint a Fradi az egyik legverhetőbb ellenfele volt a Salzburgnak

Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

További híreink

Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

Orbán Viktor: Brüsszel pénze elfogyott + videó

Ezért állt Kiki a Békemenet színpadára: a szabadság üzenete + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Videón a Louvre kirablói
2
A Tisza Párt hazugsága: nem voltak többen a Békemenetnél
3
Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó
4
Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó
5
Orbán Viktor: Brüsszel pénze elfogyott + videó
6
Kiskorú bérgyilkosok Svédországban – arab bandatagok nyilatkoztak egy tévéműsorban
7
Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban
8
Trump leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával
9
Ezért állt Kiki a Békemenet színpadára: a szabadság üzenete + videó
10
Magyar Péter október 23-i beszéde unalmas, hosszú és kínos volt + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!