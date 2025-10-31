Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Adásunk első felében Csepeli Réka, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója volt a vendégünk. Később pedig érkezett hozzánk Sayfo Omar a Migrációkutató Intézet kutatásvezetője és Zoomon kapcsoltuk Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját