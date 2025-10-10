A háttérben zajló játszma: Miért állította le Trump a Venezuela-alkut? - Láncreakció

Megosztás itt:

Várható lépés Washingtonból: amerikai tisztviselők szerint Donald Trump elnök leállította a Venezuelával kötendő diplomáciai megállapodásra irányuló tárgyalásokat. A Láncreakció című műsor szakértői azt elemezték, hogy a lépés nem kudarc, hanem egy tudatos, az erő pozíciójából indított tárgyalási taktika része lehet.

Várható lépés a Fehér Házból: Trump felrúgta a Venezuela-alkut

A nemzetközi sajtót bejárta a hír, miszerint Donald Trump amerikai elnök megszakította azokat a diplomáciai egyeztetéseket, amelyek egy átfogó megállapodást készítettek elő az Egyesült Államok és Venezuela között. A liberális média azonnal a tárgyalások kudarcáról és az elnök kiszámíthatatlanságáról kezdett beszélni, azonban a Láncreakció szakértői szerint a helyzet ennél sokkal összetettebb, és a lépés egy tudatos stratégia része lehet.

Az erő diplomáciája: Mit üzen Trump ezzel a lépéssel a világnak?