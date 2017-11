A főváros szívében

HALOTTAK NAPJA - TOVÁBB TARTANAK NYITVA A TEMETÕK, RENDKÍVÜLI JÁRATOKAT INDÍT A BKK. MÁTÓL INDUL AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER, AMELY SZÁMOS, A BETEGEKET IS ÉRINTÕ ÚJDONSÁGGAL SZOLGÁL. MEGERÕSÍTETT SZOLGÁLATTAL ÉS IDEIGLENES MENEDÉKHELYEK MEGNYITÁSÁVAL KÉSZÜL A TÉLI IDÕSZAKRA A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT. VÁRHATÓAN NOVÁK KATALIN CSALÁDÜGYI ÁLLAMTITKÁRT VÁLASZTJÁK A FIDESZ ÚJ ALELNÖKÉVÉ A PÁRT NOVEMBER 12-I TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN - MAGYAR IDÕK. MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. A SZAVAZÁSRÓL HIÁNYZOTT SEMJÉN ZSOLT ÉS ORBÁN VIKTOR, AZ ELLENZÉK SZERINT A KORMÁNY "JÁTSZIK AZ EMBEREK ÉLETÉVEL". REFORMÁCIÓ 500 - "ISTEN KEGYELMÉNEK" NEVEZTE ORBÁN VIKTOR, HOGY KERESZTÉNY KORMÁNYZÁS VAN MAGYARORSZÁGON EGY REFORMÁCIÓS ÜNNEPSÉGEN. NEM LESZ HANGOS A KILAKOLTATÁSOKTÓL A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY, AZ ORSZÁGGYÛLÉS 2,5 HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTA A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMOT. A MORATÓRIUM NOVEMBER 15-TÕL ÁPRILIS 30-IG TART ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLY. HARRACH: A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUM MEGHOSSZABBÍTÁSÁVAL ÁTMENETI SEGÍTSÉGET KAPTAK A CSALÁDOK. AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁÉRT ÁLLTAK KI LMP-S, MSZP-S ÉS FÜGGETLEN ELLENZÉKI KÉPVISELÕK. FIDESZ: AZ ELLENZÉK NEM TÁMOGATTA A NÕK ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK SZIGORÚBB BÜNTETÉSÉT. KAMPÁNYT INDÍT A DK, HOGY VONJÁK MEG A HATÁRON TÚLIAK SZAVAZATI JOGÁT. MOLNÁR CSABA: A KAMPÁNY NEM A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGVONÁSÁRA IRÁNYUL, KIZÁRÓLAG A SZAVAZATI JOGRA KONCENTRÁL. FIDESZ: MIALATT GYURCSÁNY A MIGRÁNSOKAT BETELEPÍTENÉ, A MAGYAROK ELLEN GYÛLÖLETKAMPÁNYT INDÍT. MIND A 106 EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDÍT JELÖLTET A MOMENTUM, A PÁRT LEGISMERTEBB ARCAI BUDAPESTEN PRÓBÁLKOZNAK. NÉGY FORINTTAL DRÁGULT AZ ÜZEMANYAG, A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRA 351, A GÁZOLAJÉ 362 FT-RA NÕTT. LÖVÖLDÖZNI KEZDETT, MAJD EGY KISTEHERAUTÓVAL KERÉKPÁROSOK KÖZÉ HAJTOTT EGY FÉRFI NEW YORKBAN. A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK, 11-EN MEGSEBESÜLTEK, AZ ELKÖVETÕT, EGY ÜZBEGISZTÁNI BEVÁNDORLÓT ELFOGTÁK. AZ FBI TERRORTÁMADÁSKÉNT KEZELI AZ ÜGYET. DONALD TRUMP TWITTEREN: NEM SZABAD MEGENGEDNI, HOGY AZ ISZLÁM ÁLLAM MEGJELENJEN AMERIKÁBAN! A TOLERANCIA "EURÓPA LELKE" - MONDTA ANGELA MERKEL WITTENBERGBEN A REFORMÁCIÓ KEZDETÉNEK 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN. FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. NEM KÉR MENEDÉKET BELGIUMBAN A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK. CARLES PUIGDEMONT KIJELENTETTE: NEM MENEDÉKKÉRÉS MIATT UTAZOTT BRÜSSZELBE, HANEM MERT AZ "EURÓPA FÕVÁROSA". MEGÉRKEZETT AZ OLIMPIAI LÁNG A DÉL-KOREAI FÕVÁROSBA SZERDÁN. 299 MIGRÁNST MENTETT KI A LÍBIAI PARTI ÕRSÉG A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL, AKIK GUMICSÓNAKOKON AKARTAK BEJUTNI EURÓPÁBA. NOVEMBER 1-JÉN ÉLETBE LÉP AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS KUBA KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. TÖBB MINT EGY TONNA KOKAINT FOGLALT LE A PORTUGÁL RENDÕRSÉG EGY KONTÉNERHAJÓN AZ ATLANTI-ÓCEÁNON. 9 EMBER FELDARABOLT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY JAPÁN FÉRFI LAKÁSÁBAN, TOKIÓ KÖZELÉBEN. JAPÁN TELEVÍZIÓ: TÖBB SZÁZAN MEGHALHATTAK EGY ÉSZAK-KOREAI ATOMKÍSÉRLETI TELEPEN, MIUTÁN BEOMLOTT EGY ALAGÚT. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT KABUL BELVÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. OROSZ TENGERALATTJÁRÓ MÉRT CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLLÁSAIRA DEIR EZ-ZÓRNÁL. ÕRIZETBE VETTÉK AZ UKRÁN BELÜGYMINISZTER FIÁT A KORRUPCIÓELLENES IRODA MUNKATÁRSAI. ÚJRA MEGVÁLASZTOTTÁK KORMÁNYFÕNEK ABE SINDZÓT JAPÁNBAN. FELBORULT EGY TEREPJÁRÓ A KELETI PÁLYAUDVARNÁL SZERDA REGGEL, LEZÁRTÁK A RÁKÓCZI UTAT. LETÉRT A 8-AS ÚTRÓL, ÉS AZ ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ VAS MEGYÉBEN, JAKABHÁZÁNÁL, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY BUSZ MÖGÜL KILÉPÕ NÕT DEBRECENBEN KEDD ESTE. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY AUTÓJA MELLETT ÁLLÓ FÉRFIT DUNAHARASZTI KÜLTERÜLETÉN, A RENDÕRSÉG VIZSGÁLJA AZ ESET KÖRÜLMÉNYEIT. TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 306-OS ÚTON ARNÓT KÖZELÉBEN, HÁRMAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ZUGLÓBAN, AZ EGYIK TÖBB GYALOGOST IS ELSODORT, LEGKEVESEBB NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK.