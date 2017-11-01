2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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A főváros szívében

Hír TV

2017. november 1., szerda 10:30

Budapest V. kerülete a főváros szíve, és az itt található patinás épületek, illetve az azokban lévő lakások vonzzák befektetőket. A Lakásvadász is egy befektető részére keres kiadható luxuslakást.

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