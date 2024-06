Zsigmond Gábor lesz a Magyar Nemzeti Múzeum új főigazgatója

Kiemelték, Zsigmond Gábor közel két évtizede dolgozik a múzeumi ágazatban: múzeumvezetőként, főigazgató-helyettesként, projektvezetőként, valamint magyar és nemzetközi múzeumi szervezetek elnökségi tagjaként, elnökeként is tevékenykedik. Korábban fontos szerepet vállalt a budapesti nosztalgia villamosközlekedés elindításában, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakmai megújításában, illetve mintegy 40 hazai és külföldi kiállítás szervezőjeként, kurátorként, 15 könyv és több mint 100 tanulmány szerzőjeként és társzerzőjeként, magyarországi és nemzetközi konferenciák gyakori előadójaként, egyetemi óraadóként is az értékmegőrzés, tudományos népszerűsítés, kulturális turisztikai fejlesztések elkötelezett híve.

"Célom, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum az örökségre és meglévő értékeire építkezve egy együttműködésekre nyitott, a magyar múzeumügyet szolgáló és erősítő, katalizátorként és kompetenciaközpontként is működő, a magyar kulturális örökséget nemzetközi térben is bemutató erős, lendületes intézménnyé fejlődjön" - emelte ki a közleményben az új főigazgató.

